Евро-2024 (отборочный турнир): расписание и результаты матчей





17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.



В турнире примут участие 24 сборные, разделенные на 6 групп. В отборочном турнире принимают участие 53 сборные команды Старого Света.





Состав групп отборочного турнира Евро-2024



Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.



Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.



Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.



Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.



Группа Е: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.



Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.



Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.



Группа Н: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.



Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.



Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.





Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2024



Результаты Евро-2024



Отборочный турнир



Матчи 4-го тура



19 июня 2023



Армения - Латвия - 2:1

Финляндия - Сан-Марино - 6:0

Украина - Мальта - 1:0

Турция - Уэльс - 2:0

Ирландия - Гибралтар - 3:0

Франция - Греция - 1:0

Израиль - Андорра - 2:1

Беларусь - Косово - 2:1

Швейцария - Румыния - 2:2

Северная Ирландия - Казахстан - 0:1

Словения - Дания - 1:1

Англия - Северная Македония - 7:0



20 июня 2023



Молдавия - Польша - 3:2

Фарерские острова - Албания - 1:3

Исландия - Португалия - 0:1

Лихтенштейн - Словакия - 0:1

Босния и Герцеговина - Люксембург - 0:2

Норвегия - Кипр - 3:1

Шотландия - Грузия - 2:0

Австрия - Швеция - 2:0

Эстония - Бельгия - 0:3

Болгария - Сербия - 1:1

Венгрия - Литва - 2:0



Матчи 5-го тура



7 сентября 2023



Казахстан - Финляндия - 0:1

Литва - Черногория - 2:2

Франция - Ирландия - 2:0

Нидерланды - Греция - 3:0

Словения - Северная Ирландия - 4:2

Дания - Сан-Марино - 4:0

Чехия - Албания - 1:1

Польша - Фарерские острова - 2:0

Сербия - Венгрия - 1:2



8 сентября 2023



19:00 Грузия - Испания (Матч ТВ)

21:45 Хорватия - Латвия

21:45 Турция - Армения

21:45 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн

21:45 Люксембург - Исландия

21:45 Словакия - Португалия (Матч ТВ)

21:45 Кипр - Шотландия



9 сентября 2023



16:00 Азербайджан - Бельгия (Матч ТВ)

19:00 Андорра - Беларусь

19:00 Украина - Англия

19:00 Эстония - Швеция

21:45 Косово - Швейцария

21:45 Румыния - Израиль

21:45 Северная Македония - Италия (Матч ТВ)



Матчи 6-го тура



10 сентября 2023



16:00 Казахстан - Северная Ирландия

19:00 Финляндия - Дания (Матч ТВ)

19:00 Фарерские острова - Молдавия

19:00 Черногория - Болгария

21:45 Ирландия - Нидерланды (Матч ТВ)

21:45 Греция - Гибралтар

21:45 Сан-Марино - Словения

21:45 Албания - Польша

21:45 Литва - Сербия



11 сентября 2023



19:00 Армения - Хорватия

21:45 Латвия - Уэльс

21:45 Португалия - Люксембург

21:45 Исландия - Босния и Герцеговина

21:45 Словакия - Лихтенштейн



12 сентября 2023



21:45 Швейцария - Андорра

21:45 Румыния - Косово

21:45 Израиль - Беларусь

21:45 Италия - Украина

21:45 Мальта - Северная Македония

21:45 Норвегия - Грузия

21:45 Испания - Кипр

21:45 Швеция - Австрия

21:45 Бельгия - Эстония



Матчи 7-го тура пройдут с 12 по 14 октября 2023 года.