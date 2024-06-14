Расписание матчей Евро-2024, кто вышел, жеребьевка, города и стадионы





17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В финальном турнире примут участие 24 сборные, разделенные на 6 групп.



Жеребьевка финального турнира Евро-2024 пройдет в субботу 2 декабря в Гамбурге и начнется в 20:00 по московскому времени.



Кто вышел на Евро-2024



На 18 октября путевку на чемпионат Европы по футболу завоевали 9 сборных - Германия (хозяйка турнира), Австрия, Англия, Бельгия, Испания, Португалия, Турция, Франция, Шотландия.





Расписание матчей чемпионата Европы по футболу Евро-2024



14 июня 2024, пятница

22:00 Германия - A2 (Мюнхен)



15 июня 2024, суббота

B1 - B2 (Берлин)

B3 - B4 (Дортмунд)

A3 - A4 (Кельн)



16 июня 2024, воскресенье

C3 - C4 (Гельзенкирхен)

D1 - D2 (Гамбург)

C1 - C2 (Штуттгарт)



17 июня 2024, понедельник

D3 - D4 (Дюссельдорф)

E1 - E2 (Франкфурт)

E3 - E4 (Мюнхен)



18 июня 2024, вторник

F3 - F4 (Лейпциг)

F1 - F2 (Дортмунд)



19 июня 2024, среда

B2 - B4 (Гамбург)

A2 - A4 (Кельн)

Германия - A3 (Штуттгарт)



20 июня 2024, четверг

B1 - B3 (Гельзенкирхен)

C2 - C4 (Франкфурт)

C1 - C3 (Мюнхен)



21 июня 2024, пятница

D1 - D3 (Берлин)

D2 - D4 (Лейпциг)

E2 - E4 (Дюссельдорф)



22 июня 2024, суббота

F2 - F4 (Гамбург)

F1 - F3 (Дортмунд)

E1 - E3 (Кельн)



23 июня 2024, воскресенье

A4 - Германия (Франкфурт)

A2 - A3 (Штуттгарт)



24 июня 2024, понедельник

B2 - B3 (Лейпциг)

B4 - B1 (Дюссельдорф)



25 июня 2024, вторник

D2 - D3 (Берлин)

D4 - D1 (Дортмунд)

C4 - C1 (Кельн)

C2 - C3 (Мюнхен)



26 июня 2024, среда

F4 - F1 (Гамбург)

F2 - F3 (Гельзенкирхен)

E2 - E3 (Франкфурт)

E4 - E1 (Штуттгарт)





Расписание плей-офф Евро-2024



1/8 финала



29 июня 2024, суббота

1A - 2C (Дортмунд), матч 37

2A - 2B (Берлин), матч 38



30 июня 2024, воскресенье

1B - 3A/D/E/F (Кельн), матч 39

1C - 3D/E/F (Гельзенкирхен), матч 40



1 июля 2024, понедельник

1F - 3A/B/C (Франкфурт), матч 41

2D - 2E (Дюссельдорф), матч 42



2 июля 2024, вторник

1E - 3A/B/C/D (Мюнхен), матч 43

1D - 2F (Лейпциг), матч 44



1/4 финала



5 июля 2024, пятница

W39 - W37 (Штуттгарт), матч 45

W41 - W42 (Гамбург), матч 46



6 июля 2024, суббота

W43 - W44 (Берлин), матч 47

W40 - W38 (Дюссельдорф), матч 48



1/2 финала



9 июля 2024, вторник

22:00 W45 - W46 (Мюнхен), матч 49



10 июля, 2024 среда

22:00 W47 - W48 (Дортмунд), матч 50



Финал



14 июля 2024, воскресенье

22:00 W49 - W50 (Берлин)



Время начала матчей - московское.



Города и стадионы Евро-2024



Игры Евро-2024 состоятся в 10 городах Германии - Берлине (70 000 зрителей), Мюнхене (67 000), Дортмунде (66 000), Штуттгарте (54 000), Гельзенкирхене (50 000), Гамбурге (50 000), Франкфурте (48 000), Дюссельдорфе (47 000), Кельне (47 000) и Лейпциге (42 000).



Матч-открытие с участием сборной Германии пройдет в Мюнхене, а финальный поединок состоится в Берлине. Наибольшее количество игр (по шесть) пройдет в Дортмунде, Мюнхене и Берлине.