Расписание матчей Евро-2024, кто вышел, жеребьевка, города и стадионы

17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В финальном турнире примут участие 24 сборные, разделенные на 6 групп.
Жеребьевка финального турнира Евро-2024 пройдет в субботу 2 декабря в Гамбурге и начнется в 20:00 по московскому времени.
Кто вышел на Евро-2024
На 18 октября путевку на чемпионат Европы по футболу завоевали 9 сборных - Германия (хозяйка турнира), Австрия, Англия, Бельгия, Испания, Португалия, Турция, Франция, Шотландия.
Расписание матчей чемпионата Европы по футболу Евро-2024
14 июня 2024, пятница
22:00 Германия - A2 (Мюнхен)
15 июня 2024, суббота
B1 - B2 (Берлин)
B3 - B4 (Дортмунд)
A3 - A4 (Кельн)
16 июня 2024, воскресенье
C3 - C4 (Гельзенкирхен)
D1 - D2 (Гамбург)
C1 - C2 (Штуттгарт)
17 июня 2024, понедельник
D3 - D4 (Дюссельдорф)
E1 - E2 (Франкфурт)
E3 - E4 (Мюнхен)
18 июня 2024, вторник
F3 - F4 (Лейпциг)
F1 - F2 (Дортмунд)
19 июня 2024, среда
B2 - B4 (Гамбург)
A2 - A4 (Кельн)
Германия - A3 (Штуттгарт)
20 июня 2024, четверг
B1 - B3 (Гельзенкирхен)
C2 - C4 (Франкфурт)
C1 - C3 (Мюнхен)
21 июня 2024, пятница
D1 - D3 (Берлин)
D2 - D4 (Лейпциг)
E2 - E4 (Дюссельдорф)
22 июня 2024, суббота
F2 - F4 (Гамбург)
F1 - F3 (Дортмунд)
E1 - E3 (Кельн)
23 июня 2024, воскресенье
A4 - Германия (Франкфурт)
A2 - A3 (Штуттгарт)
24 июня 2024, понедельник
B2 - B3 (Лейпциг)
B4 - B1 (Дюссельдорф)
25 июня 2024, вторник
D2 - D3 (Берлин)
D4 - D1 (Дортмунд)
C4 - C1 (Кельн)
C2 - C3 (Мюнхен)
26 июня 2024, среда
F4 - F1 (Гамбург)
F2 - F3 (Гельзенкирхен)
E2 - E3 (Франкфурт)
E4 - E1 (Штуттгарт)
Расписание плей-офф Евро-2024
1/8 финала
29 июня 2024, суббота
1A - 2C (Дортмунд), матч 37
2A - 2B (Берлин), матч 38
30 июня 2024, воскресенье
1B - 3A/D/E/F (Кельн), матч 39
1C - 3D/E/F (Гельзенкирхен), матч 40
1 июля 2024, понедельник
1F - 3A/B/C (Франкфурт), матч 41
2D - 2E (Дюссельдорф), матч 42
2 июля 2024, вторник
1E - 3A/B/C/D (Мюнхен), матч 43
1D - 2F (Лейпциг), матч 44
1/4 финала
5 июля 2024, пятница
W39 - W37 (Штуттгарт), матч 45
W41 - W42 (Гамбург), матч 46
6 июля 2024, суббота
W43 - W44 (Берлин), матч 47
W40 - W38 (Дюссельдорф), матч 48
1/2 финала
9 июля 2024, вторник
22:00 W45 - W46 (Мюнхен), матч 49
10 июля, 2024 среда
22:00 W47 - W48 (Дортмунд), матч 50
Финал
14 июля 2024, воскресенье
22:00 W49 - W50 (Берлин)
Время начала матчей - московское.
Города и стадионы Евро-2024
Игры Евро-2024 состоятся в 10 городах Германии - Берлине (70 000 зрителей), Мюнхене (67 000), Дортмунде (66 000), Штуттгарте (54 000), Гельзенкирхене (50 000), Гамбурге (50 000), Франкфурте (48 000), Дюссельдорфе (47 000), Кельне (47 000) и Лейпциге (42 000).
Матч-открытие с участием сборной Германии пройдет в Мюнхене, а финальный поединок состоится в Берлине. Наибольшее количество игр (по шесть) пройдет в Дортмунде, Мюнхене и Берлине.