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Расписание матчей Кубка России по футболу 2023/2024 на ТВ сегодня 9 августа, результаты игр



Кубок России по футболу 2023 2024

Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги («Пути РПЛ»), а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов («Путь регионов»), пройдет с 25 июля по 1 ноября.

На странице представлено расписание и результаты матчей группового этапа Кубка России.

Путь РПЛ

Группа А: ЦСКА, Оренбург, Факел, Сочи.

Группа В: Ростов, Локомотив, Рубин, Урал.

Группа С: Балтика, Ахмат, Крылья Советов, Зенит.

Группа D: Динамо, Краснодар, Пари НН, Спартак.

Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2023/2024


Результаты игр (Путь РПЛ)

1-й тур

25.07 Пари НН - Динамо - 1:1 (4:3 пен.)
25.07 Локомотив - Урал - 2:1
25.07 Зенит - Ахмат - 2:0
26.07 Оренбург - ЦСКА - 0:6
26.07 Крылья Советов - Балтика - 2:3
26.07 Факел - Сочи - 1:3
26.07 Ростов - Рубин - 1:0
27.07 Краснодар - Спартак - 1:2

2-й тур

08.08 16:15 Урал - Ростов - 1:0
08.08 18:30 Рубин - Локомотив - 0:1
08.08 20:45 Спартак - Пари НН - 5:4
09.08 16:15 Оренбург - Сочи (Матч ТВ)
09.08 18:30 Крылья Советов - Зенит (Матч ТВ)
09.08 18:30 ЦСКА - Факел (Матч Премьер)
09.08 20:45 Динамо - Краснодар (Матч ТВ)
10.08 20:00 Ахмат - Балтика (Матч ТВ)

3-й тур

29.08 15:00 Рубин - Урал
29.08 17:15 Факел - Оренбург
29.08 19:30 Спартак - Динамо
29.08 19:30 Пари НН - Краснодар
30.08 17:15 Ахмат - Крылья Советов
30.08 17:15 Сочи - ЦСКА
30.08 19:30 Балтика - Зенит
30.08 19:30 Ростов - Локомотив

Время начала матчей - московское.









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