



Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги («Пути РПЛ»), а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов («Путь регионов»), пройдет с 25 июля по 1 ноября.



На странице представлено расписание и результаты матчей группового этапа Кубка России.



Путь РПЛ



Группа А: ЦСКА, Оренбург, Факел, Сочи.



Группа В: Ростов, Локомотив, Рубин, Урал.



Группа С: Балтика, Ахмат, Крылья Советов, Зенит.



Группа D: Динамо, Краснодар, Пари НН, Спартак.





Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2023/2024



Результаты игр (Путь РПЛ)



1-й тур



25.07 Пари НН - Динамо - 1:1 (4:3 пен.)

25.07 Локомотив - Урал - 2:1

25.07 Зенит - Ахмат - 2:0

26.07 Оренбург - ЦСКА - 0:6

26.07 Крылья Советов - Балтика - 2:3

26.07 Факел - Сочи - 1:3

26.07 Ростов - Рубин - 1:0

27.07 Краснодар - Спартак - 1:2



2-й тур



08.08 Урал - Ростов - 1:0

08.08 Рубин - Локомотив - 0:1

08.08 Спартак - Пари НН - 5:4

09.08 Оренбург - Сочи - 2:0

09.08 Крылья Советов - Зенит - 0:1

09.08 ЦСКА - Факел - 0:2

09.08 Динамо - Краснодар - 4:3

10.08 Ахмат - Балтика - 0:2



3-й тур



29.08 15:00 Рубин - Урал

29.08 17:15 Факел - Оренбург

29.08 19:30 Спартак - Динамо

29.08 19:30 Пари НН - Краснодар

30.08 17:15 Ахмат - Крылья Советов

30.08 17:15 Сочи - ЦСКА

30.08 19:30 Балтика - Зенит

30.08 19:30 Ростов - Локомотив



4-й тур



20.09 Пари НН - Спартак

20.09 Краснодар - Динамо

20.09 Балтика - Крылья Советов

20.09 Ахмат - Зенит

20.09 Урал - Локомотив

20.09 Рубин - Ростов

20.09 Оренбург - Факел

20.09 ЦСКА - Сочи



Время начала матчей - московское.