Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги («Пути РПЛ»), а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов («Путь регионов»), пройдет с 25 июля по 1 ноября.
На странице представлено расписание и результаты матчей группового этапа Кубка России.
Путь РПЛ
Группа А: ЦСКА, Оренбург, Факел, Сочи.
Группа В: Ростов, Локомотив, Рубин, Урал.
Группа С: Балтика, Ахмат, Крылья Советов, Зенит.
Группа D: Динамо, Краснодар, Пари НН, Спартак.
Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2023/2024
Результаты игр (Путь РПЛ)
1-й тур
25.07 Пари НН - Динамо - 1:1 (4:3 пен.)
25.07 Локомотив - Урал - 2:1
25.07 Зенит - Ахмат - 2:0
26.07 Оренбург - ЦСКА - 0:6
26.07 Крылья Советов - Балтика - 2:3
26.07 Факел - Сочи - 1:3
26.07 Ростов - Рубин - 1:0
27.07 Краснодар - Спартак - 1:2
2-й тур
08.08 Урал - Ростов - 1:0
08.08 Рубин - Локомотив - 0:1
08.08 Спартак - Пари НН - 5:4
09.08 Оренбург - Сочи - 2:0
09.08 Крылья Советов - Зенит - 0:1
09.08 ЦСКА - Факел - 0:2
09.08 Динамо - Краснодар - 4:3
10.08 Ахмат - Балтика - 0:2
3-й тур
29.08 15:00 Рубин - Урал
29.08 17:15 Факел - Оренбург
29.08 19:30 Спартак - Динамо
29.08 19:30 Пари НН - Краснодар
30.08 17:15 Ахмат - Крылья Советов
30.08 17:15 Сочи - ЦСКА
30.08 19:30 Балтика - Зенит
30.08 19:30 Ростов - Локомотив
4-й тур
20.09 Пари НН - Спартак
20.09 Краснодар - Динамо
20.09 Балтика - Крылья Советов
20.09 Ахмат - Зенит
20.09 Урал - Локомотив
20.09 Рубин - Ростов
20.09 Оренбург - Факел
20.09 ЦСКА - Сочи
Время начала матчей - московское.