Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2023/2024 на ТВ, результаты игр

Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги («Пути РПЛ»), а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов («Путь регионов»), пройдет с 25 июля по 1 ноября.
На странице представлено расписание и результаты матчей группового этапа Кубка России.
Путь РПЛ
Группа А: ЦСКА, Оренбург, Факел, Сочи.
Группа В: Ростов, Локомотив, Рубин, Урал.
Группа С: Балтика, Ахмат, Крылья Советов, Зенит.
Группа D: Динамо, Краснодар, Пари НН, Спартак.
Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2023/2024
Результаты игр (Путь РПЛ)
1-й тур
25.07 18:30 Пари НН - Динамо (Матч ТВ)
25.07 18:30 Локомотив - Урал
25.07 20:45 Зенит - Ахмат (Матч ТВ)
26.07 16:15 Оренбург - ЦСКА (Матч ТВ)
26.07 18:30 Крылья Советов - Балтика
26.07 18:30 Факел - Сочи (Матч ТВ)
26.07 20:45 Ростов - Рубин (Матч ТВ)
27.07 20:00 Краснодар - Спартак (Матч ТВ)
2-й тур
08.08 16:15 Урал - Ростов
08.08 18:30 Рубин - Локомотив
08.08 20:45 Спартак - Пари НН
09.08 16:15 Оренбург - Сочи
09.08 18:30 Крылья Советов - Зенит
09.08 18:30 ЦСКА - Факел
09.08 20:45 Динамо - Краснодар
10.08 20:00 Ахмат - Балтика
3-й тур
29.08 15:00 Рубин - Урал
29.08 17:15 Факел - Оренбург
29.08 19:30 Спартак - Динамо
29.08 19:30 Пари НН - Краснодар
30.08 17:15 Ахмат - Крылья Советов
30.08 17:15 Сочи - ЦСКА
30.08 19:30 Балтика - Зенит
30.08 19:30 Ростов - Локомотив
Время начала матчей - московское.