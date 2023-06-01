Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2023/2024 на ТВ, результаты игр





Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги («Пути РПЛ»), а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов («Путь регионов»), пройдет с 25 июля по 1 ноября.



На странице представлено расписание и результаты матчей группового этапа Кубка России.



Путь РПЛ



Группа А: ЦСКА, Оренбург, Факел, Сочи.



Группа В: Ростов, Локомотив, Рубин, Урал.



Группа С: Балтика, Ахмат, Крылья Советов, Зенит.



Группа D: Динамо, Краснодар, Пари НН, Спартак.





Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2023/2024



Результаты игр (Путь РПЛ)



1-й тур



25.07 18:30 Пари НН - Динамо (Матч ТВ)

25.07 18:30 Локомотив - Урал

25.07 20:45 Зенит - Ахмат (Матч ТВ)

26.07 16:15 Оренбург - ЦСКА (Матч ТВ)

26.07 18:30 Крылья Советов - Балтика

26.07 18:30 Факел - Сочи (Матч ТВ)

26.07 20:45 Ростов - Рубин (Матч ТВ)

27.07 20:00 Краснодар - Спартак (Матч ТВ)



2-й тур



08.08 16:15 Урал - Ростов

08.08 18:30 Рубин - Локомотив

08.08 20:45 Спартак - Пари НН

09.08 16:15 Оренбург - Сочи

09.08 18:30 Крылья Советов - Зенит

09.08 18:30 ЦСКА - Факел

09.08 20:45 Динамо - Краснодар

10.08 20:00 Ахмат - Балтика



3-й тур



29.08 15:00 Рубин - Урал

29.08 17:15 Факел - Оренбург

29.08 19:30 Спартак - Динамо

29.08 19:30 Пари НН - Краснодар

30.08 17:15 Ахмат - Крылья Советов

30.08 17:15 Сочи - ЦСКА

30.08 19:30 Балтика - Зенит

30.08 19:30 Ростов - Локомотив



Время начала матчей - московское.