Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2023/2024 на ТВ, результаты игр



Кубок России по футболу 2023 2024

Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги («Пути РПЛ»), а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов («Путь регионов»), пройдет с 25 июля по 1 ноября.

На странице представлено расписание и результаты матчей группового этапа Кубка России.

Путь РПЛ

Группа А: ЦСКА, Оренбург, Факел, Сочи.

Группа В: Ростов, Локомотив, Рубин, Урал.

Группа С: Балтика, Ахмат, Крылья Советов, Зенит.

Группа D: Динамо, Краснодар, Пари НН, Спартак.

Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2023/2024


Результаты игр (Путь РПЛ)

1-й тур

25.07 18:30 Пари НН - Динамо (Матч ТВ)
25.07 18:30 Локомотив - Урал
25.07 20:45 Зенит - Ахмат (Матч ТВ)
26.07 16:15 Оренбург - ЦСКА (Матч ТВ)
26.07 18:30 Крылья Советов - Балтика
26.07 18:30 Факел - Сочи (Матч ТВ)
26.07 20:45 Ростов - Рубин (Матч ТВ)
27.07 20:00 Краснодар - Спартак (Матч ТВ)

2-й тур

08.08 16:15 Урал - Ростов
08.08 18:30 Рубин - Локомотив
08.08 20:45 Спартак - Пари НН
09.08 16:15 Оренбург - Сочи
09.08 18:30 Крылья Советов - Зенит
09.08 18:30 ЦСКА - Факел
09.08 20:45 Динамо - Краснодар
10.08 20:00 Ахмат - Балтика

3-й тур

29.08 15:00 Рубин - Урал
29.08 17:15 Факел - Оренбург
29.08 19:30 Спартак - Динамо
29.08 19:30 Пари НН - Краснодар
30.08 17:15 Ахмат - Крылья Советов
30.08 17:15 Сочи - ЦСКА
30.08 19:30 Балтика - Зенит
30.08 19:30 Ростов - Локомотив

Время начала матчей - московское.









  • Суперкубок России по футболу 2023 «Зенит» - ЦСКА
  • РПЛ 2023/2024. Расписание и результаты матчей, турнирная таблица
  • Расписание трансляций 30-го тура РПЛ 3 июня 2023, где смотреть матчи в прям ...
  • Таджикистан - Россия 17 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую тран ...
  • Турнирная таблица РПЛ после 17 тура: «Зенит» лидирует, «Спартак» - второй, ...
  • ЦСКА в восьмой раз в истории выиграл Кубок России по футболу
  • Время начала «Сочи» - «Локомотив» 17 апреля 2022. Расписание трансляций мат ...
    •




    Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2023/2024 на ТВ, результаты игр

    Кубок России по футболу 2023 2024

    Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.

    РПЛ 2023/2024. Расписание и результаты матчей, турнирная таблица

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Мышцы пресса: анатомия, функции и тренировка

    Тренировка мышц пресса

    Мышцы пресса являются фундаментом в поддержании ключевых физиологических функций и обеспечении общей физической формы и способности.

    Матчи КХЛ сегодня, расписание матчей КХЛ 2023/2024 на 1 сентября

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2024, результаты Евро-2024

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.









    Где находится Ростов-на-Дону на карте России
    Какой праздник 25 июля 2023, какой церковный праздник в России
    Турецкий сериал Зимородок на русском: сколько сезонов и серий, когда смотреть на НТВ
    Какой праздник 24 июля 2023, какой церковный праздник в России
    Где находится ТЦ «Времена года» на карте Москвы, фото торгового центра
    Где находится Белгород на карте, расстояние до границы с Украиной
    Где находится Белгородская область на карте России, граница с Украиной
    Какой праздник 23 июля 2023, какой церковный праздник в России
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 22 июля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 22 июля 2023


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru