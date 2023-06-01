Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2023/2024 на ТВ сегодня, результаты игр



Кубок России по футболу 2023 2024

Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги («Пути РПЛ»), а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов («Путь регионов»), пройдет с 25 июля по 1 ноября.

На странице представлено расписание и результаты матчей группового этапа Кубка России.

Путь РПЛ

Группа А: ЦСКА, Оренбург, Факел, Сочи.

Группа В: Ростов, Локомотив, Рубин, Урал.

Группа С: Балтика, Ахмат, Крылья Советов, Зенит.

Группа D: Динамо, Краснодар, Пари НН, Спартак.

Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2023/2024


Результаты игр (Путь РПЛ)

1-й тур

25.07 Пари НН - Динамо - 1:1 (4:3 пен.)
25.07 Локомотив - Урал - 2:1
25.07 Зенит - Ахмат - 2:0
26.07 Оренбург - ЦСКА - 0:6
26.07 Крылья Советов - Балтика - 2:3
26.07 Факел - Сочи - 1:3
26.07 Ростов - Рубин - 1:0
27.07 Краснодар - Спартак - 1:2

2-й тур

08.08 Урал - Ростов - 1:0
08.08 Рубин - Локомотив - 0:1
08.08 Спартак - Пари НН - 5:4
09.08 Оренбург - Сочи - 2:0
09.08 Крылья Советов - Зенит - 0:1
09.08 ЦСКА - Факел - 0:2
09.08 Динамо - Краснодар - 4:3
10.08 Ахмат - Балтика - 0:2

3-й тур

29.08 Рубин - Урал - 2:1
29.08 Факел - Оренбург - 0:1
29.08 Спартак - Динамо - 4:1
29.08 Пари НН - Краснодар - 0:1
30.08 17:15 Ахмат - Крылья Советов (Матч Премьер)
30.08 17:15 Сочи - ЦСКА (Матч ТВ)
30.08 19:30 Балтика - Зенит (Матч ТВ)
30.08 19:30 Ростов - Локомотив (Матч Премьер)

4-й тур

20.09 Пари НН - Спартак
20.09 Краснодар - Динамо
20.09 Балтика - Крылья Советов
20.09 Ахмат - Зенит
20.09 Урал - Локомотив
20.09 Рубин - Ростов
20.09 Оренбург - Факел
20.09 ЦСКА - Сочи

Время начала матчей - московское.









  • Расписание матчей 7-го тура РПЛ 2023/2024, результаты игр, турнирная таблиц ...
  • Расписание трансляций матчей РПЛ на 2 сентября 2023, где смотреть матчи в п ...
  • Таджикистан - Россия 17 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую тран ...
  • Турнирная таблица РПЛ после 17 тура: «Зенит» лидирует, «Спартак» - второй, ...
  • ЦСКА в восьмой раз в истории выиграл Кубок России по футболу
  • Время начала «Сочи» - «Локомотив» 17 апреля 2022. Расписание трансляций мат ...
  • Чемпионат России по футболу 2016/2017
    •




    Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2023/2024 на ТВ сегодня, результаты игр

    Кубок России по футболу 2023 2024

    Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.

    Расписание трансляций матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня 1 сентября

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей 7-го тура РПЛ 2023/2024, результаты игр, турнирная таблица

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    ЦСКА и «Динамо» сыграют в хоккей на Кубке мэра. Что ждать от этого матча?

    Кубок мэра Москвы 2023

    В Москве состоится заключительный турнир, предваряющий старт КХЛ – Кубок мэра Москвы. В матче-открытия нас ждет топовая вывеска ЦСКА - «Динамо».

    Самые результативные хоккеисты в истории НХЛ по странам

    Самые результативные европейцы в НХЛ

    В 2019 году нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин опередил Сергея Федорова и стал самым результативным российским хоккеистом за всю историю НХЛ.









    Где находится на карте остров Змеиный в Черном море
    Где находится Псков на карте России, аэропорт Псков
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 30 августа 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 30 августа 2023
    Какой праздник 31 августа 2023, церковный праздник в России
    Где находится Брянск на карте России, расстояние до границы с Украиной
    Карта Брянской области с городами, граница с Украиной
    Где находится Климово на карте Брянской области, карта Климово
    Турецкий сериал Зимородок на русском: сколько серий, когда будет продолжение
    Разговоры о важном 4 сентября 2023: тема классного часа


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru