



Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги («Пути РПЛ»), а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов («Путь регионов»), пройдет с 25 июля по 1 ноября.



На странице представлено расписание и результаты матчей группового этапа Кубка России.





Турнирная таблица Кубка России по футболу 2023/2024



Путь РПЛ



Группа А: Оренбург - 6 очков, ЦСКА - 5, Сочи - 4, Факел - 3.



Группа В: Ростов - 6 очков, Локомотив - 6, Рубин - 3, Урал - 3.



Группа С: Балтика - 9 очков, Зенит - 6, Ахмат - 3, Крылья Советов - 0.



Группа D: Спартак - 9 очков, Динамо - 4, Краснодар - 3, Пари НН - 2.





Расписание трансляций матчей Кубка России на ТВ



Результаты игр (Путь РПЛ)



1-й тур



25.07 Пари НН - Динамо - 1:1 (4:3 пен.)

25.07 Локомотив - Урал - 2:1

25.07 Зенит - Ахмат - 2:0

26.07 Оренбург - ЦСКА - 0:6

26.07 Крылья Советов - Балтика - 2:3

26.07 Факел - Сочи - 1:3

26.07 Ростов - Рубин - 1:0

27.07 Краснодар - Спартак - 1:2



2-й тур



08.08 Урал - Ростов - 1:0

08.08 Рубин - Локомотив - 0:1

08.08 Спартак - Пари НН - 5:4

09.08 Оренбург - Сочи - 2:0

09.08 Крылья Советов - Зенит - 0:1

09.08 ЦСКА - Факел - 0:2

09.08 Динамо - Краснодар - 4:3

10.08 Ахмат - Балтика - 0:2



3-й тур



29.08 Рубин - Урал - 2:1

29.08 Факел - Оренбург - 0:1

29.08 Спартак - Динамо - 4:1

29.08 Пари НН - Краснодар - 0:1

30.08 Ахмат - Крылья Советов - 3:1

30.08 Сочи - ЦСКА - 0:0 (4:5 пен.)

30.08 Балтика - Зенит - 1:0

30.08 Ростов - Локомотив - 2:1



4-й тур



19.09 15:00 Краснодар - Динамо (Матч ТВ)

19.09 17:15 Пари НН - Спартак (Матч ТВ)

19.09 17:15 Балтика - Крылья Советов

20.09 15:00 Урал - Локомотив

20.09 15:00 ЦСКА - Сочи (Матч ТВ)

20.09 17:15 Ахмат - Зенит (Матч ТВ)

20.09 17:15 Рубин - Ростов

21.09 17:15 Оренбург - Факел (Матч ТВ)



5-й тур



03.10 15:00 Урал - Рубин

03.10 17:15 Зенит - Балтика

03.10 17:15 Локомотив - Ростов

04.10 12:30 Крылья Советов - Ахмат

04.10 14:30 Факел - ЦСКА

04.10 15:00 Сочи - Оренбург

04.10 16:45 Динамо - Спартак

04.10 17:15 Краснодар - Пари НН



Время начала матчей - московское.