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Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2023/2024, результаты игр, турнирная таблица



Кубок России по футболу 2023 2024

Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги («Пути РПЛ»), а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов («Путь регионов»), пройдет с 25 июля по 1 ноября.

На странице представлено расписание и результаты матчей группового этапа Кубка России.

Турнирная таблица Кубка России по футболу 2023/2024


Путь РПЛ

Группа А: Оренбург - 6 очков, ЦСКА - 5, Сочи - 4, Факел - 3.

Группа В: Ростов - 6 очков, Локомотив - 6, Рубин - 3, Урал - 3.

Группа С: Балтика - 9 очков, Зенит - 6, Ахмат - 3, Крылья Советов - 0.

Группа D: Спартак - 9 очков, Динамо - 4, Краснодар - 3, Пари НН - 2.

Расписание трансляций матчей Кубка России на ТВ


Результаты игр (Путь РПЛ)

1-й тур

25.07 Пари НН - Динамо - 1:1 (4:3 пен.)
25.07 Локомотив - Урал - 2:1
25.07 Зенит - Ахмат - 2:0
26.07 Оренбург - ЦСКА - 0:6
26.07 Крылья Советов - Балтика - 2:3
26.07 Факел - Сочи - 1:3
26.07 Ростов - Рубин - 1:0
27.07 Краснодар - Спартак - 1:2

2-й тур

08.08 Урал - Ростов - 1:0
08.08 Рубин - Локомотив - 0:1
08.08 Спартак - Пари НН - 5:4
09.08 Оренбург - Сочи - 2:0
09.08 Крылья Советов - Зенит - 0:1
09.08 ЦСКА - Факел - 0:2
09.08 Динамо - Краснодар - 4:3
10.08 Ахмат - Балтика - 0:2

3-й тур

29.08 Рубин - Урал - 2:1
29.08 Факел - Оренбург - 0:1
29.08 Спартак - Динамо - 4:1
29.08 Пари НН - Краснодар - 0:1
30.08 Ахмат - Крылья Советов - 3:1
30.08 Сочи - ЦСКА - 0:0 (4:5 пен.)
30.08 Балтика - Зенит - 1:0
30.08 Ростов - Локомотив - 2:1

4-й тур

19.09 15:00 Краснодар - Динамо (Матч ТВ)
19.09 17:15 Пари НН - Спартак (Матч ТВ)
19.09 17:15 Балтика - Крылья Советов
20.09 15:00 Урал - Локомотив
20.09 15:00 ЦСКА - Сочи (Матч ТВ)
20.09 17:15 Ахмат - Зенит (Матч ТВ)
20.09 17:15 Рубин - Ростов
21.09 17:15 Оренбург - Факел (Матч ТВ)

5-й тур

03.10 15:00 Урал - Рубин
03.10 17:15 Зенит - Балтика
03.10 17:15 Локомотив - Ростов
04.10 12:30 Крылья Советов - Ахмат
04.10 14:30 Факел - ЦСКА
04.10 15:00 Сочи - Оренбург
04.10 16:45 Динамо - Спартак
04.10 17:15 Краснодар - Пари НН

Время начала матчей - московское.









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