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Расписание трансляций матчей Кубка России по футболу 2023/2024, турнирная таблица, результаты



Кубок России по футболу 2023 2024

Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги («Пути РПЛ»), а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов («Путь регионов»), пройдет с 25 июля по 1 ноября.

На странице представлено расписание и результаты матчей группового этапа Кубка России.

Турнирная таблица Кубка России по футболу 2023/2024


Путь РПЛ

Группа А: ЦСКА - 7, Оренбург - 6, Сочи - 5, Факел - 3.

Группа В: Ростов - 8, Локомотив - 7, Урал - 5, Рубин - 4.

Группа С: Балтика - 9, Зенит - 8, Ахмат - 4, Крылья Советов - 3.

Группа D: Спартак - 12, Динамо - 5, Краснодар - 5, Пари НН - 2.

Расписание трансляций матчей Кубка России на ТВ


Результаты игр (Путь РПЛ)

4-й тур

19.09 Краснодар - Динамо - 1:1 (4:2 пен.)
19.09 Пари НН - Спартак - 0:3
19.09 Балтика - Крылья Советов - 1:2
20.09 Урал - Локомотив - 0:0 (4:2 пен.)
20.09 ЦСКА - Сочи - 1:1 (4:2 пен.)
20.09 Ахмат - Зенит - 3:3 (2:4 пен.)
20.09 Рубин - Ростов - 1:1 (2:4 пен.)
21.09 17:15 Оренбург - Факел (Матч ТВ)

5-й тур

03.10 15:00 Урал - Рубин
03.10 17:15 Зенит - Балтика
03.10 17:15 Локомотив - Ростов
04.10 12:30 Крылья Советов - Ахмат
04.10 14:30 Факел - ЦСКА
04.10 15:00 Сочи - Оренбург
04.10 16:45 Динамо - Спартак
04.10 17:15 Краснодар - Пари НН

6-й тур

31.10 19:30 Зенит - Крылья Советов
31.10 20:30 Балтика - Ахмат
01.11 18:30 Локомотив - Рубин
01.11 18:30 Сочи - Факел
01.11 20:45 Спартак - Краснодар
02.11 18:30 ЦСКА - Оренбург
02.11 20:45 Динамо - Пари НН
02.11 20:45 Ростов - Урал

Время начала матчей - московское.









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