



Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги («Пути РПЛ»), а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов («Путь регионов»), пройдет с 25 июля по 1 ноября.



На странице представлено расписание и результаты матчей группового этапа Кубка России.





Турнирная таблица Кубка России по футболу 2023/2024



Путь РПЛ



Группа А: ЦСКА - 7, Оренбург - 6, Сочи - 5, Факел - 3.



Группа В: Ростов - 8, Локомотив - 7, Урал - 5, Рубин - 4.



Группа С: Балтика - 9, Зенит - 8, Ахмат - 4, Крылья Советов - 3.



Группа D: Спартак - 12, Динамо - 5, Краснодар - 5, Пари НН - 2.





Расписание трансляций матчей Кубка России на ТВ



Результаты игр (Путь РПЛ)



4-й тур



19.09 Краснодар - Динамо - 1:1 (4:2 пен.)

19.09 Пари НН - Спартак - 0:3

19.09 Балтика - Крылья Советов - 1:2

20.09 Урал - Локомотив - 0:0 (4:2 пен.)

20.09 ЦСКА - Сочи - 1:1 (4:2 пен.)

20.09 Ахмат - Зенит - 3:3 (2:4 пен.)

20.09 Рубин - Ростов - 1:1 (2:4 пен.)

21.09 17:15 Оренбург - Факел (Матч ТВ)



5-й тур



03.10 15:00 Урал - Рубин

03.10 17:15 Зенит - Балтика

03.10 17:15 Локомотив - Ростов

04.10 12:30 Крылья Советов - Ахмат

04.10 14:30 Факел - ЦСКА

04.10 15:00 Сочи - Оренбург

04.10 16:45 Динамо - Спартак

04.10 17:15 Краснодар - Пари НН



6-й тур



31.10 19:30 Зенит - Крылья Советов

31.10 20:30 Балтика - Ахмат

01.11 18:30 Локомотив - Рубин

01.11 18:30 Сочи - Факел

01.11 20:45 Спартак - Краснодар

02.11 18:30 ЦСКА - Оренбург

02.11 20:45 Динамо - Пари НН

02.11 20:45 Ростов - Урал



Время начала матчей - московское.