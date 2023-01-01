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Лига чемпионов 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица, трансляции



Календарь игр Лиги чемпионов УЕФА 2023

Групповой этап Лиги чемпионов по футболу, который проходит под эгидой УЕФА, в сезоне 2023/2024 начался 19 сентября и завершится 13 декабря.

Наа странице представлено расписание матчей группового этапа ЛЧ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и расписание трансляций на канале «Матч ТВ».

Турнирная таблица Лиги чемпионов


На групповом этапе примут участие 32 команды, распределенные на 8 групп. Каждая команда проведет по 6 матчей.

Положение команд после 2-го тура.

Группа А: Бавария - 6, Галатасарай - 4, Копенгаген - 1, Манчестер Юнайтед - 0.
Группа В: Ланс - 4, Арсенал - 3, Севилья - 2, ПСВ - 1.
Группа С: Реал - 6, Наполи - 3, Брага - 3, Унион - 0.
Группа D: Реал Сосьедад - 4, Интер - 4, Зальцбург - 3, Бенфика - 0.
Группа Е: Атлетико - 4, Лацио - 4, Фейеноорд - 3, Селтик - 0.
Группа F: Ньюкасл - 4, ПСЖ - 3, Милан - 2, Боруссия Д - 1.
Группа G: Манчестер Сити - 6, Лейпциг - 3, Янг Бойз - 1, Црвена Звезда - 1.
Группа H: Барселона - 6, Порту - 3, Шахтер - 3, Антверпен - 0.

Где смотреть трансляции матчей группового этапа Лиги чемпионов по футболу

В прямом эфире и в записи некоторые матчи группового этапа Лиги чемпионов покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024


Результаты игр

2-й тур

03.10 Зальцбург - Реал Сосьедад - 0:2
03.10 Унион - Брага - 2:3
03.10 Интер - Бенфика - 1:0
03.10 Наполи - Реал - 2:3
03.10 Копенгаген - Бавария - 1:2
03.10 Манчестер Юнайтед - Галатасарай - 2:3
03.10 Ланс - Арсенал - 2:1
03.10 ПСВ Эйндховен - Севилья - 2:2
04.10 Атлетико - Фейеноорд - 3:2
04.10 Антверпен - Шахтер - 2:3
04.10 Ньюкасл - ПСЖ - 4:1
04.10 Боруссия Д - Милан - 0:0
04.10 Селтик - Лацио - 1:2
04.10 Порту - Барселона - 0:1
04.10 РБ Лейпциг - Манчестер Сити - 1:3
04.10 Црвена Звезда - Янг Бойз - 2:2

3-й тур

Расписание трансляций 3-го тура станет известно позднее.

24.10 19:45 Интер - Зальцбург
24.10 19:45 Галатасарай - Бавария
24.10 22:00 Бенфика - Реал Сосьедад
24.10 22:00 Брага - Реал
24.10 22:00 Унион - Наполи
24.10 22:00 Манчестер Юнайтед - Копенгаген
24.10 22:00 Ланс - ПСВ Эйндховен
24.10 22:00 Севилья - Арсенал
25.10 19:45 Фейеноорд - Лацио
25.10 19:45 Барселона - Шахтер
25.10 22:00 ПСЖ - Милан
25.10 22:00 Ньюкасл - Боруссия Д
25.10 22:00 Селтик - Атлетико
25.10 22:00 Антверпен - Порту
25.10 22:00 РБ Лейпциг - Црвена Звезда
25.10 22:00 Янг Бойз - Манчестер Сити

4-й тур

07.11 20:45 Боруссия Д - Ньюкасл
07.11 20:45 Шахтер - Барселона
07.11 23:00 Милан - ПСЖ
07.11 23:00 Лацио - Фейеноорд
07.11 23:00 Атлетико - Селтик
07.11 23:00 Порту - Антверпен
07.11 23:00 Манчестер Сити - Янг Бойз
07.11 23:00 Црвена Звезда - РБ Лейпциг
08.11 20:45 Реал Сосьедад - Бенфика
08.11 20:45 Наполи - Унион
08.11 23:00 Зальцбург - Интер
08.11 23:00 Реал - Брага
08.11 23:00 Бавария - Галатасарай
08.11 23:00 Копенгаген - Манчестер Юнайтед
08.11 23:00 ПСВ Эйндховен - Ланс
08.11 23:00 Арсенал - Севилья

Время начала матчей - московское.









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