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Лига чемпионов УЕФА 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица



Календарь игр Лиги чемпионов УЕФА 2023

Групповой этап Лиги чемпионов по футболу, который проходит под эгидой УЕФА, в сезоне 2023/2024 начался 19 сентября и завершится 13 декабря.

32 команды разбиты на восемь групп. После шести матчей в группе первые две команды продолжат участие в весеннем раунде плей-офф, а третьи команды отправятся в Лигу Европы.

На странице представлено расписание матчей группового этапа ЛЧ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и расписание трансляций на канале «Матч ТВ».

Кто вышел в плей-офф

После 4-го тура путевки в плей-офф завоевали шесть команд: «Бавария», «Реал», «Реал Сосьедад», «Интер», «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг».

Расписане матчей и таблица Лиги чемпионов 2023/2024


Группа А

Бавария - 12 очков, Копенгаген - 4, Галатасарай - 4, Манчестер Юнайтед - 3.

«Бавария» одержала 17-ю победу подряд на Групповом этапе Лиги чемпионов. В последнем туре немцы обыграли дома «Галатасарай» 2:1. «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях «Копенгагену» (3:4) и опустился на последнее место в таблице.

29.11 20:45 Галатасарай - Манчестер Юнайтед
29.11 23:00 Бавария - Копенгаген

Группа В

Арсенал - 9 очков, ПСВ - 5, Ланс - 5, Севилья - 2.

«Арсенал» переиграл дома «Севилью» (2:0) и продолжает лидировать в группе. ПСВ обыграл на своем поле «Ланс» со счетом 1:0.

29.11 20:45 Севилья - ПСВ Эйндховен
29.11 23:00 Арсенал - Ланс

Группа С

Реал - 12 очков, Наполи - 7, Брага - 3, Унион - 1.

«Реал» в последнем туре выиграл 3:0 дома у «Браги» и пока идет без поражений. «Унион» сыграл вничью с «Наполи» (1:1).

29.11 23:00 Брага - Унион
29.11 23:00 Реал - Наполи

Группа D

Реал Сосьедад - 10 очков, Интер - 10, Зальцбург - 3, Бенфика - 0.

«Реал Сосьедад» выиграл второй матч у «Бенфики» (3:1) и сохранил лидерство в группе. «Интер» во второй встрече с «Зальцбургом» одержал в гостях победу со счетом 1:0.

29.11 23:00 Реал Сосьедад - Зальцбург
29.11 23:00 Бенфика - Интер

Группа Е

Атлетико - 8 очков, Лацио - 7, Фейеноорд - 6, Селтик - 1.

«Атлетико» разгромил дома «Селтик» со счетом 6:0 и возглавил группу E. «Лацио» на своем поле обыграл «Фейеноорд» (1:0) и переместился на второе место.

28.11 20:45 Лацио - Селтик
28.11 23:00 Фейеноорд - Атлетико

Группа F

Боруссия Д - 7 очков, ПСЖ - 6, Милан - 5, Ньюкасл - 4.

Дортмундская «Боруссия» обыграла дома «Ньюкасл» (2:0). «ПСЖ» проиграл в Милане (1:2) и уступил лидерство в группе.

28.11 23:00 ПСЖ - Ньюкасл
28.11 23:00 Милан - Боруссия Д

Группа G

Манчестер Сити - 12 очков, РБ Лейпциг - 9, Црвена Звезда - 1, Янг Бойз - 1.

Действующий чемпион Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в последнем матче победил дома «Янг Бойз» 3:0. «РБ Лейпциг» обыграл в гостях «Црвену Звезду» (2:1) и квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов.

28.11 23:00 Манчестер Сити - РБ Лейпциг
28.11 23:00 Янг Бойз - Црвена Звезда

Группа H

Барселона - 9 очков, Порту - 9, Шахтер - 6, Антверпен - 0.

«Барселона» со счетом 0:1 уступила в Гамбурге «Шахтеру», но продолжает возглавлять группу H. «Порту» нанес второе поражение «Антверпену» (2:0).

28.11 20:45 Шахтер - Антверпен
28.11 23:00 Барселона - Порту









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