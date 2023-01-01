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Лига чемпионов УЕФА 2023/2024. Расписание матчей 8 ноября



Календарь игр Лиги чемпионов УЕФА 2023

Групповой этап Лиги чемпионов по футболу, который проходит под эгидой УЕФА, в сезоне 2023/2024 начался 19 сентября и завершится 13 декабря.

32 команды разбиты на восемь групп. После шести матчей в группе первые две команды продолжат участие в весеннем раунде плей-офф, а третьи команды отправятся в Лигу Европы.

На странице представлено расписание матчей группового этапа ЛЧ, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и расписание трансляций на канале «Матч ТВ».

Где смотреть трансляции

В прямом эфире и в записи некоторые матчи группового этапа Лиги чемпионов покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Расписане матчей и таблица Лиги чемпионов 2023/2024


Группа А

Бавария - 9 очков, Галатасарай - 4, Манчестер Юнайтед - 3, Копенгаген - 1.

«Бавария» одержала 16-ю победу подряд на Групповом этапе Лиги чемпионов. В последнем туре немцы обыграли в гостях «Галатасарай» 3:1. «Манчестер Юнайтед» переиграл дома «Копенгаген» (1:0) и набрал первые очки этой в этом розыгрыше.

08.11 23:00 Бавария - Галатасарай (Матч ТВ)
08.11 23:00 Копенгаген - Манчестер Юнайтед

Группа В

Арсенал - 6 очков, Ланс - 5, Севилья - 2, ПСВ - 2.

«Ланс» сыграл дома вничью с ПСВ (1:1) и уступил лидерство в группе. «Арсенал» обыграл в последнем туре в гостях «Севилью» со счетом 2:1.

08.11 23:00 Арсенал - Севилья
08.11 23:00 ПСВ Эйндховен - Ланс

Группа С

Реал - 9 очков, Наполи - 6, Брага - 3, Унион - 0.

«Реал» в последнем туре выиграл 2:1 в гостях у «Браги» и пока идет без поражений. «Унион» уступил в Берлине «Наполи» (0:1).

08.11 20:45 Наполи - Унион
08.11 23:00 Реал - Брага

Группа D

Реал Сосьедад - 7 очков, Интер - 7, Зальцбург - 3, Бенфика - 0.

«Реал Сосьедад» обыграл в гостях «Бенфику» (1:0) и сохранил лидерство в группе. Полузащитник испанцев Арсен Захарян дебютировал в Лиге чемпионов. «Интер» выиграл дома у «Зальцбурга» (2:1).

08.11 20:45 Реал Сосьедад - Бенфика (Матч ТВ)
08.11 23:00 Зальцбург - Интер

Группа Е

Атлетико - 8 очков, Лацио - 7, Фейеноорд - 6, Селтик - 1.

«Атлетико» разгромил дома «Селтик» со счетом 6:0 и возглавил группу E. «Лацио» на своем поле обыграл «Фейеноорд» (1:0) и переместился на второе место.

28.11 20:45 Лацио - Селтик
28.11 23:00 Фейеноорд - Атлетико

Группа F

Боруссия Д - 7 очков, ПСЖ - 6, Милан - 5, Ньюкасл - 4.

Дортмундская «Боруссия» обыграла дома «Ньюкасл» (2:0). «ПСЖ» проиграл в Милане (1:2) и уступил лидерство в группе.

28.11 23:00 ПСЖ - Ньюкасл
28.11 23:00 Милан - Боруссия Д

Группа G

Манчестер Сити - 12 очков, РБ Лейпциг - 9, Црвена Звезда - 1, Янг Бойз - 1.

Действующий чемпион Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в последнем матче победил дома «Янг Бойз» 3:0. «РБ Лейпциг» обыграл в гостях «Црвену Звезду» (2:1) и квалифицировался в плей-офф Лиги чемпионов.

28.11 23:00 Манчестер Сити - РБ Лейпциг
28.11 23:00 Янг Бойз - Црвена Звезда

Группа H

Барселона - 9 очков, Порту - 9, Шахтер - 6, Антверпен - 0.

«Барселона» со счетом 0:1 уступила в Гамбурге «Шахтеру», но продолжает возглавлять группу H. «Порту» нанес второе поражение «Антверпену» (2:0).

28.11 20:45 Шахтер - Антверпен
28.11 23:00 Барселона - Порту









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