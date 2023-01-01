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Расписание матчей Лиги чемпионов по футболу 2023/2024, турнирная таблица, результаты, трансляции



Календарь игр Лиги чемпионов УЕФА 2023

Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начнется 19 сентября и завершился 13 декабря 2023 года.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялась 31 августа в Монако.

Турнирная таблица Лиги чемпионов 2023/2024


На групповом этапе примут участие 32 команды, распределенные на 8 групп. Каждая команда проведет по 6 матчей.

Положение команд после 1-го тура.

Группа А: Бавария - 3, Копенгаген - 1, Галатасарай - 1, Манчестер Юнайтед - 0.
Группа В: Арсенал - 3, Ланс - 1, Севилья - 1, ПСВ - 0.
Группа С: Наполи - 3, Реал - 3, Брага - 0, Унион - 0.
Группа D: Зальцбург - 3, Интер - 1, Реал Сосьедад - 1, Бенфика - 0.
Группа Е: Фейеноорд - 3, Атлетико - 1, Лацио - 1, Селтик - 0.
Группа F: ПСЖ - 3, Милан - 1, Ньюкасл - 1, Боруссия Д - 0.
Группа G: Лейпциг - 3, Манчестер Сити - 3, Црвена Звезда - 0, Янг Бойз - 0.
Группа H: Барселона - 3, Порту - 3, Шахтер - 0, Антверпен - 0.

Где смотреть трансляции матчей группового этапа Лиги чемпионов по футболу

В прямом эфире и в записи некоторые матчи группового этапа Лиги чемпионов покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024


Результаты матчей

1-й тур

19.09 Милан - Ньюкасл - 0:0
19.09 Янг Бойз - РБ Лейпциг - 1:3
19.09 ПСЖ - Боруссия Д - 2:0
19.09 Лацио - Атлетико - 1:1
19.09 Фейеноорд - Селтик - 2:0
19.09 Барселона - Антверпен - 5:0
19.09 Шахтер - Порту - 1:3
19.09 Манчестер Сити - Црвена Звезда - 3:1
20.09 Реал - Унион - 1:0
20.09 Галатасарай - Копенгаген - 2:2
20.09 Реал Сосьедад - Интер - 1:1
20.09 Бенфика - Зальцбург - 0:2
20.09 Брага - Наполи - 1:2
20.09 Бавария - Манчестер Юнайтед - 4:3
20.09 Севилья - Ланс - 1:1
20.09 Арсенал - ПСВ - 4:0

2-й тур

03.10 19:45 Зальцбург - Реал Сосьедад (Матч ТВ)
03.10 19:45 Унион - Брага
03.10 22:00 Интер - Бенфика
03.10 22:00 Наполи - Реал (Матч ТВ)
03.10 22:00 Копенгаген - Бавария
03.10 22:00 Манчестер Юнайтед - Галатасарай (Матч ТВ в записи в 00:55)
03.10 22:00 Ланс - Арсенал
03.10 22:00 ПСВ Эйндховен - Севилья
04.10 19:45 Атлетико - Фейеноорд (Матч ТВ)
04.10 19:45 Антверпен - Шахтер
04.10 22:00 Юнайтед - ПСЖ
04.10 22:00 Боруссия Д - Милан (Матч ТВ в записи в 00:55)
04.10 22:00 Селтик - Лацио
04.10 22:00 Порту - Барселона (Матч ТВ)
04.10 22:00 РБ Лейпциг - Манчестер Сити
04.10 22:00 Црвена Звезда - Янг Бойз

3-й тур

24.10 19:45 Интер - Зальцбург
24.10 19:45 Галатасарай - Бавария
24.10 22:00 Бенфика - Реал Сосьедад
24.10 22:00 Брага - Реал
24.10 22:00 Унион - Наполи
24.10 22:00 Манчестер Юнайтед - Копенгаген
24.10 22:00 Ланс - ПСВ Эйндховен
24.10 22:00 Севилья - Арсенал
25.10 19:45 Фейеноорд - Лацио
25.10 19:45 Барселона - Шахтер
25.10 22:00 ПСЖ - Милан
25.10 22:00 Юнайтед - Боруссия Д
25.10 22:00 Селтик - Атлетико
25.10 22:00 Антверпен - Порту
25.10 22:00 РБ Лейпциг - Црвена Звезда
25.10 22:00 Янг Бойз - Манчестер Сити

Время начала матчей - московское.









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