Расписание матчей Лиги чемпионов по футболу 2023/2024, турнирная таблица, результаты, трансляции





Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начнется 19 сентября и завершился 13 декабря 2023 года.



Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялась 31 августа в Монако.





Турнирная таблица Лиги чемпионов 2023/2024



На групповом этапе примут участие 32 команды, распределенные на 8 групп. Каждая команда проведет по 6 матчей.



Положение команд после 1-го тура.



Группа А: Бавария - 3, Копенгаген - 1, Галатасарай - 1, Манчестер Юнайтед - 0.

Группа В: Арсенал - 3, Ланс - 1, Севилья - 1, ПСВ - 0.

Группа С: Наполи - 3, Реал - 3, Брага - 0, Унион - 0.

Группа D: Зальцбург - 3, Интер - 1, Реал Сосьедад - 1, Бенфика - 0.

Группа Е: Фейеноорд - 3, Атлетико - 1, Лацио - 1, Селтик - 0.

Группа F: ПСЖ - 3, Милан - 1, Ньюкасл - 1, Боруссия Д - 0.

Группа G: Лейпциг - 3, Манчестер Сити - 3, Црвена Звезда - 0, Янг Бойз - 0.

Группа H: Барселона - 3, Порту - 3, Шахтер - 0, Антверпен - 0.



Где смотреть трансляции матчей группового этапа Лиги чемпионов по футболу



В прямом эфире и в записи некоторые матчи группового этапа Лиги чемпионов покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».





Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024



Результаты матчей



1-й тур



19.09 Милан - Ньюкасл - 0:0

19.09 Янг Бойз - РБ Лейпциг - 1:3

19.09 ПСЖ - Боруссия Д - 2:0

19.09 Лацио - Атлетико - 1:1

19.09 Фейеноорд - Селтик - 2:0

19.09 Барселона - Антверпен - 5:0

19.09 Шахтер - Порту - 1:3

19.09 Манчестер Сити - Црвена Звезда - 3:1

20.09 Реал - Унион - 1:0

20.09 Галатасарай - Копенгаген - 2:2

20.09 Реал Сосьедад - Интер - 1:1

20.09 Бенфика - Зальцбург - 0:2

20.09 Брага - Наполи - 1:2

20.09 Бавария - Манчестер Юнайтед - 4:3

20.09 Севилья - Ланс - 1:1

20.09 Арсенал - ПСВ - 4:0



2-й тур



03.10 19:45 Зальцбург - Реал Сосьедад (Матч ТВ)

03.10 19:45 Унион - Брага

03.10 22:00 Интер - Бенфика

03.10 22:00 Наполи - Реал (Матч ТВ)

03.10 22:00 Копенгаген - Бавария

03.10 22:00 Манчестер Юнайтед - Галатасарай (Матч ТВ в записи в 00:55)

03.10 22:00 Ланс - Арсенал

03.10 22:00 ПСВ Эйндховен - Севилья

04.10 19:45 Атлетико - Фейеноорд (Матч ТВ)

04.10 19:45 Антверпен - Шахтер

04.10 22:00 Юнайтед - ПСЖ

04.10 22:00 Боруссия Д - Милан (Матч ТВ в записи в 00:55)

04.10 22:00 Селтик - Лацио

04.10 22:00 Порту - Барселона (Матч ТВ)

04.10 22:00 РБ Лейпциг - Манчестер Сити

04.10 22:00 Црвена Звезда - Янг Бойз



3-й тур



24.10 19:45 Интер - Зальцбург

24.10 19:45 Галатасарай - Бавария

24.10 22:00 Бенфика - Реал Сосьедад

24.10 22:00 Брага - Реал

24.10 22:00 Унион - Наполи

24.10 22:00 Манчестер Юнайтед - Копенгаген

24.10 22:00 Ланс - ПСВ Эйндховен

24.10 22:00 Севилья - Арсенал

25.10 19:45 Фейеноорд - Лацио

25.10 19:45 Барселона - Шахтер

25.10 22:00 ПСЖ - Милан

25.10 22:00 Юнайтед - Боруссия Д

25.10 22:00 Селтик - Атлетико

25.10 22:00 Антверпен - Порту

25.10 22:00 РБ Лейпциг - Црвена Звезда

25.10 22:00 Янг Бойз - Манчестер Сити



Время начала матчей - московское.