Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начнется 19 сентября и завершился 13 декабря 2023 года.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялась 31 августа в Монако.
Турнирная таблица Лиги чемпионов 2023/2024
На групповом этапе примут участие 32 команды, распределенные на 8 групп. Каждая команда проведет по 6 матчей.
Группа А: Бавария - 3, Копенгаген - 1, Галатасарай - 1, Манчестер Юнайтед - 0.
Группа В: Арсенал - 3, Ланс - 1, Севилья - 1, ПСВ - 0.
Группа С: Наполи - 3, Реал - 3, Брага - 0, Унион - 0.
Группа D: Зальцбург - 3, Интер - 1, Реал Сосьедад - 1, Бенфика - 0.
Группа Е: Фейеноорд - 3, Атлетико - 1, Лацио - 1, Селтик - 0.
Группа F: ПСЖ - 3, Милан - 1, Ньюкасл - 1, Боруссия Д - 0.
Группа G: Лейпциг - 3, Манчестер Сити - 3, Црвена Звезда - 0, Янг Бойз - 0.
Группа H: Барселона - 3, Порту - 3, Шахтер - 0, Антверпен - 0.
Где смотреть трансляции матчей группового этапа Лиги чемпионов по футболу
В прямом эфире и в записи некоторые матчи группового этапа Лиги чемпионов покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024
Результаты матчей
1-й тур
19.09 Милан - Ньюкасл - 0:0
19.09 Янг Бойз - РБ Лейпциг - 1:3
19.09 ПСЖ - Боруссия Д - 2:0
19.09 Лацио - Атлетико - 1:1
19.09 Фейеноорд - Селтик - 2:0
19.09 Барселона - Антверпен - 5:0
19.09 Шахтер - Порту - 1:3
19.09 Манчестер Сити - Црвена Звезда - 3:1
20.09 Реал - Унион - 1:0
20.09 Галатасарай - Копенгаген - 2:2
20.09 Реал Сосьедад - Интер - 1:1
20.09 Бенфика - Зальцбург - 0:2
20.09 Брага - Наполи - 1:2
20.09 Бавария - Манчестер Юнайтед - 4:3
20.09 Севилья - Ланс - 1:1
20.09 Арсенал - ПСВ - 4:0
2-й тур
03.10 19:45 Зальцбург - Реал Сосьедад
03.10 19:45 Унион - Брага
03.10 22:00 Интер - Бенфика
03.10 22:00 Наполи - Реал
03.10 22:00 Копенгаген - Бавария
03.10 22:00 Манчестер Юнайтед - Галатасарай
03.10 22:00 Ланс - Арсенал
03.10 22:00 ПСВ Эйндховен - Севилья
04.10 19:45 Атлетико - Фейеноорд
04.10 19:45 Антверпен - Шахтер
04.10 22:00 Юнайтед - ПСЖ
04.10 22:00 Боруссия Д - Милан
04.10 22:00 Селтик - Лацио
04.10 22:00 Порту - Барселона
04.10 22:00 РБ Лейпциг - Манчестер Сити
04.10 22:00 Црвена Звезда - Янг Бойз
3-й тур
24.10 19:45 Интер - Зальцбург
24.10 19:45 Галатасарай - Бавария
24.10 22:00 Бенфика - Реал Сосьедад
24.10 22:00 Брага - Реал
24.10 22:00 Унион - Наполи
24.10 22:00 Манчестер Юнайтед - Копенгаген
24.10 22:00 Ланс - ПСВ Эйндховен
24.10 22:00 Севилья - Арсенал
25.10 19:45 Фейеноорд - Лацио
25.10 19:45 Барселона - Шахтер
25.10 22:00 ПСЖ - Милан
25.10 22:00 Юнайтед - Боруссия Д
25.10 22:00 Селтик - Атлетико
25.10 22:00 Антверпен - Порту
25.10 22:00 РБ Лейпциг - Црвена Звезда
25.10 22:00 Янг Бойз - Манчестер Сити
4-й тур
07.11 20:45 Боруссия Д - Ньюкасл
07.11 20:45 Шахтер - Барселона
07.11 23:00 Милан - ПСЖ
07.11 23:00 Лацио - Фейеноорд
07.11 23:00 Атлетико - Селтик
07.11 23:00 Порту - Антверпен
07.11 23:00 Манчестер Сити - Янг Бойз
07.11 23:00 Црвена Звезда - РБ Лейпциг
08.11 20:45 Реал Сосьедад - Бенфика
08.11 20:45 Наполи - Унион
08.11 23:00 Зальцбург - Интер
08.11 23:00 Реал - Брага
08.11 23:00 Бавария - Галатасарай
08.11 23:00 Копенгаген - Манчестер Юнайтед
08.11 23:00 ПСВ Эйндховен - Ланс
08.11 23:00 Арсенал - Севилья
5-й тур
28.11 20:45 Лацио - Селтик
28.11 20:45 Шахтер - Антверпен
28.11 23:00 ПСЖ - Ньюкасл
28.11 23:00 Милан - Боруссия Д
28.11 23:00 Фейеноорд - Атлетико
28.11 23:00 Барселона - Порту
28.11 23:00 Манчестер Сити - РБ Лейпциг
28.11 23:00 Янг Бойз - Црвена Звезда
29.11 20:45 Галатасарай - Манчестер Юнайтед
29.11 20:45 Севилья - ПСВ Эйндховен
29.11 23:00 Реал Сосьедад - Зальцбург
29.11 23:00 Бенфика - Интер
29.11 23:00 Брага - Унион
29.11 23:00 Реал - Наполи
29.11 23:00 Бавария - Копенгаген
29.11 23:00 Арсенал - Ланс
6-й тур
12.12 20:45 Ланс - Севилья
12.12 20:45 ПСВ Эйндховен - Арсенал
12.12 23:00 Зальцбург - Бенфика
12.12 23:00 Интер - Реал Сосьедад
12.12 23:00 Унион - Реал
12.12 23:00 Наполи - Брага
12.12 23:00 Копенгаген - Галатасарай
12.12 23:00 Манчестер Юнайтед - Бавария
13.12 20:45 РБ Лейпциг - Янг Бойз
13.12 20:45 Црвена Звезда - Манчестер Сити
13.12 23:00 Боруссия Д - ПСЖ
13.12 23:00 Ньюкасл - Милан
13.12 23:00 Селтик - Фейеноорд
13.12 23:00 Атлетико - Лацио
13.12 23:00 Порту - Шахтер
13.12 23:00 Антверпен - Барселона
Время начала матчей - московское.