Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начнется 19 сентября и завершился 13 декабря 2023 года.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялась 31 августа в Монако.
Турнирная таблица Лиги чемпионов 2023/2024
На групповом этапе примут участие 32 команды, распределенные на 8 групп. Каждая команда проведет по 6 матчей.
Группа А: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай».
Группа В: «Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс».
Группа С: «Наполи», «Реал», «Брага», «Унион».
Группа D: «Бенфика», «Интер», «Зальцбург», «Реал Сосьедад».
Группа Е: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик».
Группа F: «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Милан», «Ньюкасл».
Группа G: «Манчестер Сити», «Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз».
Группа H: «Барселона», «Порту», «Шахтер», «Антверпен».
Где смотреть трансляции матчей группового этапа Лиги чемпионов по футболу
В прямом эфире и в записи некоторые матчи группового этапа Лиги чемпионов покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024
Результаты матчей
1-й тур
19.09 19:45 Милан - Ньюкасл (Матч ТВ)
19.09 19:45 Янг Бойз - РБ Лейпциг
19.09 22:00 ПСЖ - Боруссия Д (Матч ТВ)
19.09 22:00 Лацио - Атлетико
19.09 22:00 Фейеноорд - Селтик
19.09 22:00 Барселона - Антверпен
19.09 22:00 Шахтер - Порту
19.09 22:00 Манчестер Сити - Црвена Звезда (Матч ТВ, в записи в 00:55)
20.09 19:45 Реал - Унион (Матч ТВ)
20.09 19:45 Галатасарай - Копенгаген
20.09 22:00 Реал Сосьедад - Интер
20.09 22:00 Бенфика - Зальцбург
20.09 22:00 Брага - Наполи
20.09 22:00 Бавария - Манчестер Юнайтед (Матч ТВ)
20.09 22:00 Севилья - Ланс
20.09 22:00 Арсенал - ПСВ (Матч ТВ, в записи в 00:55)
2-й тур
03.10 19:45 Зальцбург - Реал Сосьедад
03.10 19:45 Унион - Брага
03.10 22:00 Интер - Бенфика
03.10 22:00 Наполи - Реал
03.10 22:00 Копенгаген - Бавария
03.10 22:00 Манчестер Юнайтед - Галатасарай
03.10 22:00 Ланс - Арсенал
03.10 22:00 ПСВ Эйндховен - Севилья
04.10 19:45 Атлетико - Фейеноорд
04.10 19:45 Антверпен - Шахтер
04.10 22:00 Юнайтед - ПСЖ
04.10 22:00 Боруссия Д - Милан
04.10 22:00 Селтик - Лацио
04.10 22:00 Порту - Барселона
04.10 22:00 РБ Лейпциг - Манчестер Сити
04.10 22:00 Црвена Звезда - Янг Бойз
3-й тур
24.10 19:45 Интер - Зальцбург
24.10 19:45 Галатасарай - Бавария
24.10 22:00 Бенфика - Реал Сосьедад
24.10 22:00 Брага - Реал
24.10 22:00 Унион - Наполи
24.10 22:00 Манчестер Юнайтед - Копенгаген
24.10 22:00 Ланс - ПСВ Эйндховен
24.10 22:00 Севилья - Арсенал
25.10 19:45 Фейеноорд - Лацио
25.10 19:45 Барселона - Шахтер
25.10 22:00 ПСЖ - Милан
25.10 22:00 Юнайтед - Боруссия Д
25.10 22:00 Селтик - Атлетико
25.10 22:00 Антверпен - Порту
25.10 22:00 РБ Лейпциг - Црвена Звезда
25.10 22:00 Янг Бойз - Манчестер Сити
4-й тур
07.11 20:45 Боруссия Д - Ньюкасл
07.11 20:45 Шахтер - Барселона
07.11 23:00 Милан - ПСЖ
07.11 23:00 Лацио - Фейеноорд
07.11 23:00 Атлетико - Селтик
07.11 23:00 Порту - Антверпен
07.11 23:00 Манчестер Сити - Янг Бойз
07.11 23:00 Црвена Звезда - РБ Лейпциг
08.11 20:45 Реал Сосьедад - Бенфика
08.11 20:45 Наполи - Унион
08.11 23:00 Зальцбург - Интер
08.11 23:00 Реал - Брага
08.11 23:00 Бавария - Галатасарай
08.11 23:00 Копенгаген - Манчестер Юнайтед
08.11 23:00 ПСВ Эйндховен - Ланс
08.11 23:00 Арсенал - Севилья
5-й тур
28.11 20:45 Лацио - Селтик
28.11 20:45 Шахтер - Антверпен
28.11 23:00 ПСЖ - Ньюкасл
28.11 23:00 Милан - Боруссия Д
28.11 23:00 Фейеноорд - Атлетико
28.11 23:00 Барселона - Порту
28.11 23:00 Манчестер Сити - РБ Лейпциг
28.11 23:00 Янг Бойз - Црвена Звезда
29.11 20:45 Галатасарай - Манчестер Юнайтед
29.11 20:45 Севилья - ПСВ Эйндховен
29.11 23:00 Реал Сосьедад - Зальцбург
29.11 23:00 Бенфика - Интер
29.11 23:00 Брага - Унион
29.11 23:00 Реал - Наполи
29.11 23:00 Бавария - Копенгаген
29.11 23:00 Арсенал - Ланс
6-й тур
12.12 20:45 Ланс - Севилья
12.12 20:45 ПСВ Эйндховен - Арсенал
12.12 23:00 Зальцбург - Бенфика
12.12 23:00 Интер - Реал Сосьедад
12.12 23:00 Унион - Реал
12.12 23:00 Наполи - Брага
12.12 23:00 Копенгаген - Галатасарай
12.12 23:00 Манчестер Юнайтед - Бавария
13.12 20:45 РБ Лейпциг - Янг Бойз
13.12 20:45 Црвена Звезда - Манчестер Сити
13.12 23:00 Боруссия Д - ПСЖ
13.12 23:00 Ньюкасл - Милан
13.12 23:00 Селтик - Фейеноорд
13.12 23:00 Атлетико - Лацио
13.12 23:00 Порту - Шахтер
13.12 23:00 Антверпен - Барселона
Время начала матчей - московское.