



Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начнется 19 сентября и завершился 13 декабря 2023 года.



Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоялась 31 августа в Монако.





Турнирная таблица Лиги чемпионов 2023/2024



На групповом этапе примут участие 32 команды, распределенные на 8 групп. Каждая команда проведет по 6 матчей.



Группа А: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай».

Группа В: «Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс».

Группа С: «Наполи», «Реал», «Брага», «Унион».

Группа D: «Бенфика», «Интер», «Зальцбург», «Реал Сосьедад».

Группа Е: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик».

Группа F: «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Милан», «Ньюкасл».

Группа G: «Манчестер Сити», «Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз».

Группа H: «Барселона», «Порту», «Шахтер», «Антверпен».



Где смотреть трансляции матчей группового этапа Лиги чемпионов по футболу



В прямом эфире и в записи некоторые матчи группового этапа Лиги чемпионов покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».





Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024



Результаты матчей



1-й тур



19.09 19:45 Милан - Ньюкасл (Матч ТВ)

19.09 19:45 Янг Бойз - РБ Лейпциг

19.09 22:00 ПСЖ - Боруссия Д (Матч ТВ)

19.09 22:00 Лацио - Атлетико

19.09 22:00 Фейеноорд - Селтик

19.09 22:00 Барселона - Антверпен

19.09 22:00 Шахтер - Порту

19.09 22:00 Манчестер Сити - Црвена Звезда (Матч ТВ, в записи в 00:55)

20.09 19:45 Реал - Унион (Матч ТВ)

20.09 19:45 Галатасарай - Копенгаген

20.09 22:00 Реал Сосьедад - Интер

20.09 22:00 Бенфика - Зальцбург

20.09 22:00 Брага - Наполи

20.09 22:00 Бавария - Манчестер Юнайтед (Матч ТВ)

20.09 22:00 Севилья - Ланс

20.09 22:00 Арсенал - ПСВ (Матч ТВ, в записи в 00:55)



2-й тур



03.10 19:45 Зальцбург - Реал Сосьедад

03.10 19:45 Унион - Брага

03.10 22:00 Интер - Бенфика

03.10 22:00 Наполи - Реал

03.10 22:00 Копенгаген - Бавария

03.10 22:00 Манчестер Юнайтед - Галатасарай

03.10 22:00 Ланс - Арсенал

03.10 22:00 ПСВ Эйндховен - Севилья

04.10 19:45 Атлетико - Фейеноорд

04.10 19:45 Антверпен - Шахтер

04.10 22:00 Юнайтед - ПСЖ

04.10 22:00 Боруссия Д - Милан

04.10 22:00 Селтик - Лацио

04.10 22:00 Порту - Барселона

04.10 22:00 РБ Лейпциг - Манчестер Сити

04.10 22:00 Црвена Звезда - Янг Бойз



3-й тур



24.10 19:45 Интер - Зальцбург

24.10 19:45 Галатасарай - Бавария

24.10 22:00 Бенфика - Реал Сосьедад

24.10 22:00 Брага - Реал

24.10 22:00 Унион - Наполи

24.10 22:00 Манчестер Юнайтед - Копенгаген

24.10 22:00 Ланс - ПСВ Эйндховен

24.10 22:00 Севилья - Арсенал

25.10 19:45 Фейеноорд - Лацио

25.10 19:45 Барселона - Шахтер

25.10 22:00 ПСЖ - Милан

25.10 22:00 Юнайтед - Боруссия Д

25.10 22:00 Селтик - Атлетико

25.10 22:00 Антверпен - Порту

25.10 22:00 РБ Лейпциг - Црвена Звезда

25.10 22:00 Янг Бойз - Манчестер Сити



4-й тур



07.11 20:45 Боруссия Д - Ньюкасл

07.11 20:45 Шахтер - Барселона

07.11 23:00 Милан - ПСЖ

07.11 23:00 Лацио - Фейеноорд

07.11 23:00 Атлетико - Селтик

07.11 23:00 Порту - Антверпен

07.11 23:00 Манчестер Сити - Янг Бойз

07.11 23:00 Црвена Звезда - РБ Лейпциг

08.11 20:45 Реал Сосьедад - Бенфика

08.11 20:45 Наполи - Унион

08.11 23:00 Зальцбург - Интер

08.11 23:00 Реал - Брага

08.11 23:00 Бавария - Галатасарай

08.11 23:00 Копенгаген - Манчестер Юнайтед

08.11 23:00 ПСВ Эйндховен - Ланс

08.11 23:00 Арсенал - Севилья



5-й тур



28.11 20:45 Лацио - Селтик

28.11 20:45 Шахтер - Антверпен

28.11 23:00 ПСЖ - Ньюкасл

28.11 23:00 Милан - Боруссия Д

28.11 23:00 Фейеноорд - Атлетико

28.11 23:00 Барселона - Порту

28.11 23:00 Манчестер Сити - РБ Лейпциг

28.11 23:00 Янг Бойз - Црвена Звезда

29.11 20:45 Галатасарай - Манчестер Юнайтед

29.11 20:45 Севилья - ПСВ Эйндховен

29.11 23:00 Реал Сосьедад - Зальцбург

29.11 23:00 Бенфика - Интер

29.11 23:00 Брага - Унион

29.11 23:00 Реал - Наполи

29.11 23:00 Бавария - Копенгаген

29.11 23:00 Арсенал - Ланс



6-й тур



12.12 20:45 Ланс - Севилья

12.12 20:45 ПСВ Эйндховен - Арсенал

12.12 23:00 Зальцбург - Бенфика

12.12 23:00 Интер - Реал Сосьедад

12.12 23:00 Унион - Реал

12.12 23:00 Наполи - Брага

12.12 23:00 Копенгаген - Галатасарай

12.12 23:00 Манчестер Юнайтед - Бавария

13.12 20:45 РБ Лейпциг - Янг Бойз

13.12 20:45 Црвена Звезда - Манчестер Сити

13.12 23:00 Боруссия Д - ПСЖ

13.12 23:00 Ньюкасл - Милан

13.12 23:00 Селтик - Фейеноорд

13.12 23:00 Атлетико - Лацио

13.12 23:00 Порту - Шахтер

13.12 23:00 Антверпен - Барселона



Время начала матчей - московское.