



Самым дорогим трансфером лета 2023 года в ведущих футбольных лигах Европы стал переход опорного полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал». «Канониры» заплатили за 24-летнего игрока сборной Англии 116,6 миллиона евро.





Самые дорогие трансферы лета 2023 года



1. Деклан Райс (из «Вест Хэма» в «Арсенал») - 116,6

Один самых вариативных игроков АПЛ на своей позиции и самый дорогой английский футболист в истории на сегодняшний день. Райс провел за «Вест Хэм» 245 матчей, в которых забил 15 голов.



2. Мойсес Кайседо (из «Брайтона» «Челси») - 116

Молодой эквадорский полузащитник (21 год) переехал в Англию два с половиной года назад, подписав контракт с «Брайтоном» до 2025 года. Дебютировал за сборную Эквадора в октябре 2020 года и провел в ее составе 32 матча.



3. Джуд Беллингем (из «Боруссии» в «Реал») - 103

Восписанник «Бирмингема» в 2020 году в возрасте 17 лет перешел в дортмундскую «Боруссию». Полузащитник провел в составе «Боруссии» три полноценных сезона, а этой весной был назван лучшим игроком Бундеслиги прошлого сезона.



4. Харри Кейн (из «Тоттенхэма» в «Баварию») - 100

30-летний Кейн стал третьим англичанином в истории немецкого суперклуба. Нападающий впервые в карьере перешел в клуб не из английского чемпионата и имеет реальные шансы завоевать первый трофей в карьере.



5. Рандаль Коло Муани (из «Айнтрахта» в «ПСЖ») - 95

24-летний Рандаль имеет как французское, так и конголезское гражданство. В одном сезоне в составе «Айнтрахта» нападающий забил 16 голов в 34 матчах.



6. Йошко Гвардиол (из «Лейпцига» в «Манчестер Сити») - 90

Хорватский футболист провел два успешных сезона в составе «Лейпцига» и в начале августа подписал пятилетний контракт с действующим обладателем Лиги чемпионов. 21-летний защитник провел 21 матч в составе сборной Хорватии.



7. Неймар (из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль») - 90

Бразильский нападающий этим летом завершил свое выступление за «Пари Сен-Жермен» и подписал двухлетний контракт с саудовским клубом «Аль-Хиляль».



8. Расмус Хейлунн (из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед») - 75

Восходящая звезда сборной Дании перешел в августе прошлого года из австрийского «Штурма» в итальянский клуб за 17 млн евро и за год в несколько раз поднял свою трансферную стоимость.



9. Кай Хаверц (из «Челси» в «Арсенал») - 75

24-летний полузащитник перешел в лондонский клуб из немецкого «Байер 04» в 2020 году и за три года за эти же деньги переехал в другой район Лондона.



10. Доминик Собослаи (из «Лейпцига» в «Ливерпуль») - 70

Полузащитник сборной Венгрии за два сезона в «Лейпциге» забил 20 голов во всех турнирах и в начале июля этого года подписал контракт с англичанами до 2028 года.