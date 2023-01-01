Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Кубок Америки по футболу 2024: расписание матчей



Кубок Америки по футболу 2024

Очередной Кубок Америки по футболу пройдет в США с 20 июня по 14 июля 2024 года. В турнире примут участие все 10 членов Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и шесть членов конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Первоначально турнир планировалось провести в Эквадоре, но страна отказалась от проведения турнира. Организаторы перенесли турнир в США.

Члены КОНМЕБОЛ: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла).

В состав КОНКАКАФ входят 41 национальная ассоциация. Сборные с самым высоким рейтингом ФИФА - США, Мексика, Коста-Рика, Канада, Панама. Ямайка.

Действующий чемпион Кубка Америки - сборная Аргентины.

Расписание матчей Кубка Америки 2024


Расписание станет известно после завершения четвертьфинальных матчей Лиги наций КОНКАКАФ 2023/24 в конце ноября.









  • Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018
  • Чемпионат мира по футболу 2018
  • Кубок конфедераций 2017
  • Сборная Чили обыграла Аргентину в финале Кубка Америки-2016
  • Кубок мира по хоккею 2016
    •




    Расписание Гран-при России по фигурному катанию 2023

    Гран-при России по фигурному катанию 2023

    Первый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Уфе с 14 по 15 октября 2023 года.

    Расписание матчей КХЛ 2023/2024, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024 и расписание прямых трансляций на телеканалах ТВ.

    10 лучших снайперов НХЛ за последние пять сезонов

    Александр Овечкин

    Лидирует в списке нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, на счету которого 231 заброшенная шайба. Александр Овечкин занимает четвертое место в рейтинге.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    31 команда НХЛ - лучшие хоккеисты за всю историю

    Лучшие хоккеисты команд НХЛ за всю историю

    Авторитетное издание The Hockey News составило пятерку лучших хоккеистов каждой из 31-й команды НХЛ за всю историю. «Спортивное обозрение» выбрало лучшего из лучших.

    Овечкин - лучший российский хоккеист НХЛ за всю историю

    Лучший российский хоккеист в НХЛ

    «Спортивное обозрение» составило список лучших российских хоккеистов, игравших в НХЛ. Из предложенных игроков путем голосования болельщиков и экспертов мы определили лучшего российского хоккеиста в НХЛ за всю историю.

    Расписание матчей НХЛ в сезоне 2023/2024

    НХЛ 2023 2024

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024.









    Какой праздник 15 октября 2023, церковный православный в России
    Какой праздник 14 октября 2023, какой церковный православный праздник в России
    Новые территории России на карте
    Какой праздник 13 октября 2023, церковный православный в России
    Карта Белгородской области, граница с Украиной
    Разговоры о важном 16 октября 2023, тема учебного года
    Карта Брянской области, граница с Украиной
    Турецкий сериал Зимородок (2 сезон): сколько серий, где смотреть онлайн
    Какой праздник 12 октября 2023, церковный православный в России
    Где находится на карте сектор Газа


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru