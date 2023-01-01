Кубок Америки по футболу 2024: расписание матчей





Очередной Кубок Америки по футболу пройдет в США с 20 июня по 14 июля 2024 года. В турнире примут участие все 10 членов Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и шесть членов конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).



Первоначально турнир планировалось провести в Эквадоре, но страна отказалась от проведения турнира. Организаторы перенесли турнир в США.



Члены КОНМЕБОЛ: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэла).



В состав КОНКАКАФ входят 41 национальная ассоциация. Сборные с самым высоким рейтингом ФИФА - США, Мексика, Коста-Рика, Канада, Панама. Ямайка.



Действующий чемпион Кубка Америки - сборная Аргентины.





Расписание матчей Кубка Америки 2024



Расписание станет известно после завершения четвертьфинальных матчей Лиги наций КОНКАКАФ 2023/24 в конце ноября.