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«Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024



Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

«Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

Два самых титулованных клуба в истории испанского футбола в очередной раз будут выяснять, кто из них номер один на данный момент в Испании. И не только в Испании.

Матчи между «Барселоной» и «Реалом» в сезоне 2023/2024


Первый матч между командами прошел в рамках 11-го тура чемпионата Испании по футболу. «Барселона» на «Олимпикко» принимала «Реал» 28 октября 2023 года. Понединок завершился победой гостей со счетом 2:1. Дубль на счету Джуда Беллингема (68, 90+2), у хозяев отличился Илкай Гюндоган (6).

Ответный поединок состоится в Мадриде 21 апреля 2024 года в 18:00 мск.

Летом команды провели традиционный товарищеский матч в США. Встреча в Арлингтоне в присутствии 82 тыс. зрителей завершилась победой «Барселоны» со счетом 3:0. Голы забили Усман Дембеле (15), Фермин Лопес Мартин (85) и Ферран Торрес (90+1).

Помимо двух матчей в чемпионате команды могут встретиться в январе в финале за Суперкубок Испании. В полуфинальных играх «Барселона» сыграет с «Осасуной», а «Реал» встретится с «Атлетико».

«Эль класико» в сезоне 2022/2023


В прошлом сезоне «Реал» оказался сильнее «Барселоны» в полуфинале Кубке Испании (0:1 дома, 4:0 в гостях), но проиграл клубу из Каталонии в финале Суперкубка (1:3) и уступил первое место в чемпионате (3:1, 1:2).

16.10.2022 Реал - Барселона - 3:1 (Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+1 пен. - Торрес, 83)

19.03.2023 Барселона - Реал - 2:1 (Роберто, 45, Кессье, 90+2 - Араухо, 9, автогол)









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    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

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