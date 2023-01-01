Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Первый матч в сезоне Барселона - Реал пройдет 28 октября 2023 года



Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

«Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

Два самых титулованных клуба в истории испанского футбола в очередной раз будут выяснять, кто из них номер один на данный момент в Испании. И не только в Испании.

Матчи между «Барселоной» и «Реалом» в сезоне 2023/2024


Первый матч между командами пройдет в рамках 11-го тура чемпионата Испании по футболу. «Барселона» на «Камп Ноу» примет «Реал» 28 октября 2023 года. Матч начнется в субботу в 17:15 по московскому времени.

Ответный поединок состоится в Мадриде 21 апреля 2024 года в 18:00 МСК.

Летом команды провели традиционный товарищеский матч в США. Встреча в Арлингтоне в присутствии 82 тыс. зрителей завершилась победой «Барселоны» со счетом 3:0. Голы забили Усман Дембеле (15), Фермин Лопес Мартин (85) и Ферран Торрес (90+1).

Помимо двух матчей в чемпионате команды могут встретиться в январе в финале за Суперкубок Испании. В полуфинальных играх «Барселона» сыграет с «Осасуной», а «Реал» встретится с «Атлетико».

«Эль класико» в сезоне 2022/23


В прошлом сезоне «Реал» оказался сильнее «Барселоны» в полуфинале Кубке Испании (0:1 дома, 4:0 в гостях), но проиграл клубу из Каталонии в финале Суперкубка (1:3) и уступил первое место в чемпионате (3:1, 1:2).

16.10.2022 Реал - Барселона - 3:1 (Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+1 пен. - Торрес, 83)

19.03.2023 Барселона - Реал - 2:1 (Роберто, 45, Кессье, 90+2 - Араухо, 9, автогол)









  • Расписание матчей Лиги чемпионов по футболу 2023/2024, турнирная таблица, р ...
  • Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов по футболу 2016/2017
  • Лига чемпионов 2016/17. 1/4 финала. «Ювентус» - «Барселона»
  • Чемпионат Испании по футболу 2016/2017
    •




    Первый матч в сезоне Барселона - Реал пройдет 28 октября 2023 года

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Кубок Америки по футболу 2024: расписание матчей

    Кубок Америки по футболу 2024

    Очередной Кубок Америки по футболу пройдет в США с 20 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 16 команд.

    35 лет назад сборная СССР по футболу победила Бразилию в финале Олимпиады



    Ровно 35 лет назад сборная СССР по футболу на стадионе в Сеуле в финале летних олимпийских игр обыграла звездную сборную Бразилии и завоевала золотые медали.

    РПЛ 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица, где смотреть трансляции

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, РПЛ

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Расписание матчей Кубка России по футболу 2023/2024, турнирная таблица, результаты, расписание трансляций

    Кубок России по футболу 2023 2024

    Групповой этап Кубка России по футболу 2023/2024, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 25 июля по 1 ноября.

    Расписание матчей КХЛ 2023/2024 на сегодня, где смотреть КХЛ

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей Лиги чемпионов по футболу 2023/2024, турнирная таблица, результаты, трансляции

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начнется 19 сентября и завершился 13 декабря 2023 года.









    Где находится на карте нефтепровод «Дружба», маршрут нефтепровода
    Где находится Курская область на карте России, граница с Украиной
    Где находится Белгородская область на карте России, граница с Украиной
    Где находится Брянская область на карте России, граница с Украиной
    Разговоры о важном - учебный год 2023/2024: тема классного часа 2 октября, материалы для классных руководителей
    Какой праздник 2 октября 2023, церковный праздник в России
    Граница России и Украины на карте 2023
    Сериал Скорая помощь (6 сезон): сколько серий, дата выхода на НТВ
    Где находится Калининградская область на карте России
    Сериал «Доктор Краснов»: сколько серий, где смотреть онлайн


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru