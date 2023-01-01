Первый матч в сезоне Барселона - Реал пройдет 28 октября 2023 года





«Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».



Два самых титулованных клуба в истории испанского футбола в очередной раз будут выяснять, кто из них номер один на данный момент в Испании. И не только в Испании.





Матчи между «Барселоной» и «Реалом» в сезоне 2023/2024



Первый матч между командами пройдет в рамках 11-го тура чемпионата Испании по футболу. «Барселона» на «Камп Ноу» примет «Реал» 28 октября 2023 года. Матч начнется в субботу в 17:15 по московскому времени.



Ответный поединок состоится в Мадриде 21 апреля 2024 года в 18:00 МСК.



Летом команды провели традиционный товарищеский матч в США. Встреча в Арлингтоне в присутствии 82 тыс. зрителей завершилась победой «Барселоны» со счетом 3:0. Голы забили Усман Дембеле (15), Фермин Лопес Мартин (85) и Ферран Торрес (90+1).



Помимо двух матчей в чемпионате команды могут встретиться в январе в финале за Суперкубок Испании. В полуфинальных играх «Барселона» сыграет с «Осасуной», а «Реал» встретится с «Атлетико».





«Эль класико» в сезоне 2022/23



В прошлом сезоне «Реал» оказался сильнее «Барселоны» в полуфинале Кубке Испании (0:1 дома, 4:0 в гостях), но проиграл клубу из Каталонии в финале Суперкубка (1:3) и уступил первое место в чемпионате (3:1, 1:2).



16.10.2022 Реал - Барселона - 3:1 (Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+1 пен. - Торрес, 83)



19.03.2023 Барселона - Реал - 2:1 (Роберто, 45, Кессье, 90+2 - Араухо, 9, автогол)