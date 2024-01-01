Федоров против Жамнова. ЦСКА в московском дерби сыграет со «Спартаком»

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В пятницу 5 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся девять матчей. Три игры заслуживают особого внимания.



«Сибирь» будет принимать дома «Салават Юлаев» (13:30 мск). Первая игра в сезоне между командами прошла в Уфе в начале ноября и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Подопечные Виктора Козлова матчем в Новосибирске завершают пятиматчевую выездную серию, в которой команда одержала три победы и один раз проиграла.



СКА сыграет с «Локомотивом» (17:00). Команды три раза встречались между собой в Ярославле, а теперь проведут второй матч в «Ледовом дворце». Два первых поединка завершились победой железнодорожников, а два последующих остались за питерцами.



ЦСКА на своем льду встретится со «Спартаком» (17:30). Армейцы после декабрьского перерыва проиграли пять матчей подряд и только в последнем поединке одолели «Северсталь». Красно-белые возглавляют турнирную таблицу КХЛ, а Николай Голдобин занимает первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона (60 очков).



Ранее сообщалось, что в финале молодежного чемпионата мира по хоккею сыграют сборные США и Швеции.