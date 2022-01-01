Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира, но в последней гонке уступил титул гонщику «Ред Булла» Максу Ферстаппену. Хэмилтон по-прежнему делит с немецким гонщиком первое-второе места в списке чемпионов гонщиков Формулы-1.
Список чемпионов Формулы-1
Михаэль Шумахер - 7 раз (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
Обладатель многих рекордов: побед за один сезон (13), подиумов за сезон (17), быстрых кругов (77).
Льюис Хэмилтон - 7 раз (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)
Хэмилтон стал первым гонщиком в истории, побеждавшим на 24-х разных трассах. Обладатель рекорда по общему числу побед (103) и подиумов (182)
Хуан Мануэль Фанхио - 5 раз (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)
Стал пятикратным чемпионом мира в четырех разных командах.
Ален Прост - 4 раза (1985, 1986, 1989, 1993)
Французский гонщик остается вторым после Шумахера по большинству абсолютных показателей.
Себастьян Феттель - 4 раза (2010, 2011, 2012, 2013)
Стал самым молодым чемпионом в возрасте 23 лет и 145 дней.
Расписание этапов Формулы 1 в сезоне 2022
Чемпионы Формулы-1 по годам
1950 - Нино Фарина («Альфа Ромео»)
1951 - Хуан Мануэль Фанхио («Альфа Ромео»)
1952 - Альберто Аскари («Феррари»)
1953 - Альберто Аскари «Феррари»)
1954 - Хуан Мануэль Фанхио («Мазерати», «Мерседес»)
1955 - Хуан Мануэль Фанхио («Мерседес»)
1956 - Хуан Мануэль Фанхио («Феррари»)
1957 - Хуан Мануэль Фанхио («Мазерати»)
1958 - Майк Хоторн («Феррари»)
1959 - Джек Брэбем («Купер»)
1960 - Джек Брэбем («Купер»)
1961 - Фил Хилл («Феррари»)
1962 - Грэм Хилл («БРМ»)
1963 - Джим Кларк («Лотус»)
1964 - Джон Сёртис («Феррари»)
1965 - Джим Кларк («Лотус»)
1966 - Джек Брэбем («Брэбем»)
1967 - Денни Халм («Брэбем»)
1968 - Грэм Хилл («Лотус»)
1969 - Джеки Стюарт («Матра»)
1970 - Йохен Риндт («Лотус»)
1971 - Джеки Стюарт («Тиррелл»)
1972 - Эмерсон Фиттипальди («Лотус»)
1973 - Джеки Стюарт («Тиррелл»)
1974 - Эмерсон Фиттипальди («Макларен»)
1975 - Ники Лауда («Феррари»)
1976 - Джеймс Хант («Макларен»)
1977 - Ники Лауда («Феррари»)
1978 - Марио Андретти («Лотус»)
1979 - Джоди Шектер («Феррари»)
1980 - Алан Джонс («Уильямс»)
1981 - Нельсон Пике («Брэбем»)
1982 - Кеке Росберг («Уильямс»)
1983 - Нельсон Пике («Брэбем»)
1984 - Ники Лауда («Макларен»)
1985 - Ален Прост («Макларен»)
1986 - Ален Прост («Макларен»)
1987 - Нельсон Пике («Уильямс»)
1988 - Айртон Сенна («Макларен»)
1989 - Ален Прост («Макларен»)
1990 - Айртон Сенна («Макларен»)
1991 - Айртон Сенна («Макларен»)
1992 - Найджел Мэнселл («Уильямс»)
1993 - Ален Прост («Уильямс»)
1994 - Михаэль Шумахер («Бенеттон»)
1995 - Михаэль Шумахер («Бенеттон»)
1996 - Деймон Хилл («Уильямс»)
1997 - Жак Вильнёв («Уильямс»)
1998 - Мика Хаккинен («Макларен»)
1999 - Мика Хаккинен («Макларен»)
2000 - Михаэль Шумахер («Феррари»)
2001 - Михаэль Шумахер («Феррари»)
2002 - Михаэль Шумахер («Феррари»)
2003 - Михаэль Шумахер («Феррари»)
2004 - Михаэль Шумахер («Феррари»)
2005 - Фернандо Алонсо («Рено»)
2006 - Фернандо Алонсо («Рено»)
2007 - Кими Райкконен («Феррари»)
2008 - Льюис Хэмилтон («Макларен»)
2009 - Дженсон Баттон («Браун ДжиПи»)
2010 - Себастьян Феттель («Ред Булл»)
2011 - Себастьян Феттель («Ред Булл»)
2012 - Себастьян Феттель («Ред Булл»)
2013 - Себастьян Феттель («Ред Булл»)
2014 - Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2015 - Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2016 - Нико Росберг («Мерседес»)
2017 - Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2018 - Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2019 - Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2020 - Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2021 - Макс Ферстаппен («Ред Булл»)