



Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартовал в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби. Количество этапов гран-при в этом сезоне будет рекордным (23).



На странице представлено расписание гонок в сезоне 2022 года. В календаре появился новый этап в Майами. Вернулись в календарь гонки в Австралии, Канаде, Сингапуре, Японии, которые не проводились из-за пандемии коронавируса.





Календарь этапов Формулы-1 в 2022 году



1. Гран-при Бахрейна, Сахир (20 марта)

Длина трассы: 308,238 км (57 кругов по 5,4 км)



2. Гран-при Саудовской Аравии, Джидда (27 марта)

Длина трассы: 308,450 км (50 кругов по 6,1 км)



3. Гран-при Австралии, Мельбурн (10 апреля)

Длина трассы: 307,574 км (57 кругов по 5,3 км)



4. Гран-при Эмилии-Романьи, Имола, Италия (24 апреля)

Длина трассы: 309,049 км (63 круга по 4,9 км)



5. Гран-при Майами, США (8 мая)

Длина трассы: 308,370 км (57 кругов по 5,4 км)



6. Гран-при Испании, Барселона-Каталония (22 мая)

Длина трассы: 307,104 км (66 кругов по 4,7 км)



7. Гран-при Монако, Монте-Карло (29 мая)

Длина трассы: 260,286 км (78 кругов по 3,3 км)



8. Гран-при Азербайджана, Баку (12 июня)

Длина трассы: 306,049 км (51 круг по 6 км)



9. Гран-при Канады, Монреаль (19 июня)

Длина трассы: 305,270 км (70 кругов по 4,3 км)



10. Гран-при Великобритании, Силверстоун (3 июля)

Длина трассы: 306,198 км (52 круга по 5,9 км)



11. Гран-при Австрии, Шпильберг (10 июля)

Длина трассы: 307,020 км (71 круг по 4,3 км)



12. Гран-при Франции, Ле-Кастелле (24 июля)

Длина трассы: 309,626 км (53 круга по 5,8 км)



13. Гран-при Венгрии, Будапешт (31 июля)

Длина трассы: 306,630 км (70 кругов по 4,4 км)



14. Гран-при Бельгии, Спа (28 августа)

Длина трассы: 308,052 км (44 круга по 7 км)



15. Гран-при Нидерландов, Зандворт (4 сентября)

Длина трассы: 292,600 км (70 кругов по 4,1 км)



16. Гран-при Италии, Монца (11 сентября)

Длина трассы: 306,720 км (53 круга по 5,8 км)



17. Гран-при Сингапура (2 октября)

Длина трассы: 308,828 км (61 круг по 5 км)



18. Гран-при Японии, Сузука (9 октября)

Длина трассы: 307,741 км (53 круга по 5,8 км)



19. Гран-при США, Остин (23 октября)

Длина трассы: 309,732 км (56 кругов по 5,5 км)



20. Гран-при Мехико, Мексика (30 октября)

Длина трассы: 305,354 км (71 круг по 4,3 км)



21. Гран-при Сан-Паулу, Бразилия (13 ноября)

Длина трассы: 305,909 км (71 круг по 4,3 км)

11.11 18:30 Свободная практика 1

11.11 22:00 Квалификация

12.11 18:30 Свободная практика 2

12.11 22:30 Спринт

13.11 21:00 Гонка



22. Гран-при Абу-Даби, ОАЭ (20 ноября)

Длина трассы: 305,355 км (55 кругов по 5,5 км)