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Формула-1 2022 - расписание сезона и календарь гонок


Календарь Формулы 1 2022

Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартовал в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби. Количество этапов гран-при в этом сезоне будет рекордным (23).

На странице представлено расписание гонок в сезоне 2022 года. В календаре появился новый этап в Майами. Вернулись в календарь гонки в Австралии, Канаде, Сингапуре, Японии, которые не проводились из-за пандемии коронавируса.

Календарь этапов Формулы-1 в 2022 году


1. Гран-при Бахрейна, Сахир (20 марта)
Длина трассы: 308,238 км (57 кругов по 5,4 км)

2. Гран-при Саудовской Аравии, Джидда (27 марта)
Длина трассы: 308,450 км (50 кругов по 6,1 км)

3. Гран-при Австралии, Мельбурн (10 апреля)
Длина трассы: 307,574 км (57 кругов по 5,3 км)

4. Гран-при Эмилии-Романьи, Имола, Италия (24 апреля)
Длина трассы: 309,049 км (63 круга по 4,9 км)

5. Гран-при Майами, США (8 мая)
Длина трассы: 308,370 км (57 кругов по 5,4 км)

6. Гран-при Испании, Барселона-Каталония (22 мая)
Длина трассы: 307,104 км (66 кругов по 4,7 км)

7. Гран-при Монако, Монте-Карло (29 мая)
Длина трассы: 260,286 км (78 кругов по 3,3 км)

8. Гран-при Азербайджана, Баку (12 июня)
Длина трассы: 306,049 км (51 круг по 6 км)

9. Гран-при Канады, Монреаль (19 июня)
Длина трассы: 305,270 км (70 кругов по 4,3 км)

10. Гран-при Великобритании, Силверстоун (3 июля)
Длина трассы: 306,198 км (52 круга по 5,9 км)

11. Гран-при Австрии, Шпильберг (10 июля)
Длина трассы: 307,020 км (71 круг по 4,3 км)

12. Гран-при Франции, Ле-Кастелле (24 июля)
Длина трассы: 309,626 км (53 круга по 5,8 км)

13. Гран-при Венгрии, Будапешт (31 июля)
Длина трассы: 306,630 км (70 кругов по 4,4 км)

14. Гран-при Бельгии, Спа (28 августа)
Длина трассы: 308,052 км (44 круга по 7 км)

15. Гран-при Нидерландов, Зандворт (4 сентября)
Длина трассы: 292,600 км (70 кругов по 4,1 км)

16. Гран-при Италии, Монца (11 сентября)
Длина трассы: 306,720 км (53 круга по 5,8 км)
09.09 15:00 Свободная практика 1
09.09 18:00 Свободная практика 2
10.09 14:00 Свободная практика 3
10.09 17:00 Квалификация
11.09 16:00 Гонка

17. Гран-при Сингапура (2 октября)
Длина трассы: 308,828 км (61 круг по 5 км)

18. Гран-при Японии, Сузука (9 октября)
Длина трассы: 307,741 км (53 круга по 5,8 км)

19. Гран-при США, Остин (23 октября)
Длина трассы: 309,732 км (56 кругов по 5,5 км)

20. Гран-при Мехико, Мексика (30 октября)
Длина трассы: 305,354 км (71 круг по 4,3 км)

21. Гран-при Сан-Паулу, Бразилия (13 ноября)
Длина трассы: 305,909 км (71 круг по 4,3 км)

22. Гран-при Абу-Даби, ОАЭ (20 ноября)
Длина трассы: 305,355 км (55 кругов по 5,5 км)









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