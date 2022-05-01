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Двукратный. Макс Ферстаппен - чемпион Формулы-1 сезона-2022


Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен досрочно, за четыре гонки до конца сезона, стал чемпионом личного зачёта Формулы-1 сезона-2022. После победы голландца на Гран-при Японии, прошедшем 9 октября, все соперники лишились даже математических шансов на титул. Сейчас на счету Макса 366 очков. У ближайшего преследователя, его партнёра по команде Серхио Переса, 253 очка.

Интриги в чемпионате ещё достаточно. Сможет ли «Ред Булл» одержать победу в командном зачете и обеспечить Серхио Пересу второе место в личном? Или же «Феррари» с Шарлем Леклером помешают этому? Ставки на эти события принимают почти все популярные букмекерские конторы, узнать про них подробнее можно на сайте Legalbet.

Гонка в Японии проходила под дождём и уже на первых кругах из-за аварий нескольких пилотов была приостановлена. Пауза продлилась несколько часов, после чего был дан новый старт. Макс сразу захватил лидерство и уверенно держался впереди Шарля Леклера. Так как на трассе шёл дождь, гонка могла пойти по различным сценариям. Однако, согласно правилам Формулы-1, общее время на заезд не может превышать 4 часов. Учитывая паузу, проехать полную дистанцию за оставшееся время гонщикам не удалось бы. Из-за этого у Шарля было мало возможностей для обгона, и Макс пересёк финишную ленту первым. Всего пилоты успели проехать лишь 28 кругов из 53.

Все были уверены, что очки за эту гонку будут начислены не в полном объеме, так как преодолена не вся дистанция Гран-при. Такой сценарий прописан и в правилах Формулы-1. Однако руководство сослалось на пункт, что дистанция не была пройдена из-за режима красных флагов (аварии на трассе), и поэтому все пилоты получат очки в полном объёме. Благодаря этому Ферстаппен получил за гонку все причитающиеся ему 25 баллов, чего хватило для досрочной победы в чемпионате.

Этот трофей стал вторым в карьере Макса Ферстаппена. Первый раз звание лучшего пилота чемпионата он заработал в прошлом сезоне. До последнего Гран-при он сражался за первое место личного зачета с Льюисом Хэмилтоном, 7-кратным обладателем титула. 

Также голландец находится в шаге от нового рекорда. Первое место на пьедестале в Японии стало для него 12-й победой в сезоне. Рекорд по этому показателю с результатом в 13 побед принадлежит Михаэлю Шумахеру (2004) и Себастьяну Феттелю (2013). Для «Ред Булла» эта победа стала 14-й в сезоне. Здесь рекорд принадлежит «Мерседесу» - 19 побед в сезоне-2016.

Следующие Гран-При Формулы 1 пройдут в США (23 октября), Мексике (30 октября), Бразилии (13 ноября) и ОАЭ (20 ноября).









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    Двукратный. Макс Ферстаппен - чемпион Формулы-1 сезона-2022

    Макс Ферстаппен

    Макс Ферстаппен досрочно, за четыре гонки до конца сезона, стал чемпионом личного зачёта Формулы-1 сезона-2022.

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