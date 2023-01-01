Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Формула-1 2023: календарь сезона Ф1, Гран-при Саудовской Аравии



Календарь Формулы 1 2023

Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

На странице представлено расписание гонок в сезоне 2023 года. В календаре появились новые этапы Катаре и Лас-Вегасе и исчез французский этап.

Календарь этапов Формулы-1 в 2023 году


1. Гран-при Бахрейна, Сахир (5 марта)
Длина трассы: 308,238 км (57 кругов по 5,4 км)

2. Гран-при Саудовской Аравии, Джидда (19 марта)
Длина трассы: 308,450 км (50 кругов по 6,2 км)
17.03 16:30 Свободная практика 1
17.03 20:00 Свободная практика 2
18.03 16:30 Свободная практика 3
18.03 20:00 Квалификация
19.03 20:00 Гонка

3. Гран-при Австралии, Мельбурн (2 апреля)
Длина трассы: 306,124 км (57 кругов по 5,3 км)

4. Гран-при Азербайджана, Баку (30 апреля)
Длина трассы: 306,049 км (51 круг по 6 км)

5. Гран-при Майами, США (7 мая)
Длина трассы: 308,326 км (57 кругов по 5,4 км)

6. Гран-при Эмилии-Романьи, Имола, Италия (21 мая)
Длина трассы: 309,049 км (63 круга по 4,9 км)

7. Гран-при Монако, Монте-Карло (28 мая)
Длина трассы: 213,568 км (64 круга по 3,3 км)

8. Гран-при Испании, Барселона (4 июня)
Длина трассы: 308,424 км (66 кругов по 4,7 км)

9. Гран-при Канады, Монреаль (18 июня)
Длина трассы: 305,270 км (70 кругов по 4,4 км)

10. Гран-при Австрии, Шпильберг (2 июля)
Длина трассы: 306,452 км (71 круг по 4,3 км)

11. Гран-при Великобритании, Силверстоун (9 июля)
Длина трассы: 306,198 км (52 круга по 5,9 км)

12. Гран-при Венгрии, Будапешт (23 июля)
Длина трассы: 306,630 км (70 кругов по 4,4 км)

13. Гран-при Бельгии, Спа (30 июля)
Длина трассы: 308,052 км (44 круга по 7 км)

14. Гран-при Нидерландов, Зандворт (27 августа)
Длина трассы: 306,587 км (72 круга по 4,2 км)

15. Гран-при Италии, Монца (3 сентября)
Длина трассы: 306,720 км (53 круга по 5,8 км)

16. Гран-при Сингапура (17 сентября)
Длина трассы: 298,580 км (59 кругов по 5 км)

17. Гран-при Японии, Сузука (24 сентября)
Длина трассы: 307,741 км (53 круга по 5,8 км)

18. Гран-при Катара, Лосаил (8 октября)
Длина трассы: 306,660 км (57 кругов по 5,4 км)

19. Гран-при США, Остин (22 октября)
Длина трассы: 308,405 км (56 кругов по 5,5 км)

20. Гран-при Мексики, Мехико (29 октября)
Длина трассы: 305,354 км (71 круг по 4,3 км)

21. Гран-при Сан-Паулу, Бразилия (5 ноября)
Длина трассы: 305,879 км (71 круг по 4,3 км)

22. Гран-при Лас-Вегаса, США (18 ноября)
Длина трассы: - км (- круг по - км)

23. Гран-при Абу-Даби, Яс-Марина (26 ноября)
Длина трассы: 306,183 км (58 кругов по 5,3 км)









  • Результаты финала Гран-при России по фигурному катанию 2023
  • Расписание Формула-1 Гран-при Бразилии, 11-13 ноября 2022
  • Финал Гран-при по фигурному катанию 2019
  • Формула 1. Гран-при Австралии
  • Даниил Квят переведен из «Ред Булла» в «Торо Россо»
  • Формула 1. Гран-при России
  • Даниил Квят попал в аварию на Гран-при Японии
    •




    Формула-1 2023: календарь сезона Ф1, Гран-при Саудовской Аравии

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 16 марта

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023, расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, результаты матчей

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Плей-офф Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 12 клубов Премьер-лиги и 4 лучшие команды Пути регионов, пройдет с 22 февраля по 11 июня.

    Расписание матчей РПЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









    Разговоры о важном 20 марта 2023, тема классного часа - День воссоединения Крыма с Россией
    Схема метро Москвы 2023, Большая кольцевая линия (БКЛ) - схема станций на карте
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 16 марта 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 16 марта 2023
    Состояние здоровья фигуриста Романа Костомарова на сегодня
    Где находится Белгородская область на карте России
    Где находятся Вятские Поляны на карте Кировской области
    Где находится Шебекино на карте Белгородской области
    Где находится Артёмовск на карте Донецкой области
    Где находятся Чувашия на карте России, карта Чебоксар


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru