



Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.



На странице представлено расписание гонок в сезоне 2023 года. В календаре появились новые этапы Катаре и Лас-Вегасе и исчез французский этап.





Календарь этапов Формулы-1 на 2023 год



1. Гран-при Бахрейна, Сахир (5 марта)

Длина трассы: 308,238 км (57 кругов по 5,4 км)



2. Гран-при Саудовской Аравии, Джидда (19 марта)

Длина трассы: 308,450 км (50 кругов по 6,2 км)



3. Гран-при Австралии, Мельбурн (2 апреля)

Длина трассы: 306,124 км (57 кругов по 5,3 км)



4. Гран-при Азербайджана, Баку (30 апреля)

Длина трассы: 306,049 км (51 круг по 6 км)



5. Гран-при Майами, США (7 мая)

Длина трассы: 308,326 км (57 кругов по 5,4 км)



6. Гран-при Эмилии-Романьи, Имола, Италия (21 мая)

Длина трассы: 309,049 км (63 круга по 4,9 км)



7. Гран-при Монако, Монте-Карло (28 мая)

Длина трассы: 213,568 км (64 круга по 3,3 км)



8. Гран-при Испании, Барселона (4 июня)

Длина трассы: 308,424 км (66 кругов по 4,7 км)

02.06 14:30 Свободная практика 1

02.06 18:00 Свободная практика 2

03.06 13:30 Свободная практика 3

03.06 17:00 Квалификация

04.06 16:00 Гонка



9. Гран-при Канады, Монреаль (18 июня)

Длина трассы: 305,270 км (70 кругов по 4,4 км)



10. Гран-при Австрии, Шпильберг (2 июля)

Длина трассы: 306,452 км (71 круг по 4,3 км)



11. Гран-при Великобритании, Силверстоун (9 июля)

Длина трассы: 306,198 км (52 круга по 5,9 км)



12. Гран-при Венгрии, Будапешт (23 июля)

Длина трассы: 306,630 км (70 кругов по 4,4 км)



13. Гран-при Бельгии, Спа (30 июля)

Длина трассы: 308,052 км (44 круга по 7 км)



14. Гран-при Нидерландов, Зандворт (27 августа)

Длина трассы: 306,587 км (72 круга по 4,2 км)



15. Гран-при Италии, Монца (3 сентября)

Длина трассы: 306,720 км (53 круга по 5,8 км)



16. Гран-при Сингапура (17 сентября)

Длина трассы: 298,580 км (59 кругов по 5 км)



17. Гран-при Японии, Сузука (24 сентября)

Длина трассы: 307,741 км (53 круга по 5,8 км)



18. Гран-при Катара, Лосаил (8 октября)

Длина трассы: 306,660 км (57 кругов по 5,4 км)



19. Гран-при США, Остин (22 октября)

Длина трассы: 308,405 км (56 кругов по 5,5 км)



20. Гран-при Мексики, Мехико (29 октября)

Длина трассы: 305,354 км (71 круг по 4,3 км)



21. Гран-при Сан-Паулу, Бразилия (5 ноября)

Длина трассы: 305,879 км (71 круг по 4,3 км)



22. Гран-при Лас-Вегаса, США (18 ноября)

Длина трассы: - км (- круг по - км)



23. Гран-при Абу-Даби, Яс-Марина (26 ноября)

Длина трассы: 306,183 км (58 кругов по 5,3 км)