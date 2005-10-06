Голы Овечкина в НХЛ на сегодня, сколько осталось до рекорда

Сегодня, 13:25





Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня (на 7 февраля) 832. Чтобы опередить лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, Овечкину необходимо 62 раза поразить ворота соперников.



В поединке с «Аризоной» 6 ноября 2022 года хоккеист установил новый рекорд НХЛ по голам за одну команду.



Лидеры по голам за одну команду



1. Овечкин (Кэпиталз) - 832

2. Горди Хоу (Ред Уингз) - 786



Другой рекорд российский снайпер покорил 1 января 2022 года. У Овечкина 303 точных броска в большинстве и он является единоличным лидером по этому показателю.



Лидеры НХЛ по голам в большинстве



1. Овечкин - 303 (1392 игры)

2. Дэйв Андрейчук - 274 (1639 игр)



Все юбилейные шайбы Овечкина



1-й - 06.10.2005 Коламбус

100-й - 13.10.2007 Рейнджерс

200-й - 06.02.2009 Лос-Анджелес

300-й - 06.04.2011 Торонто

400-й - 21.12.2013 Каролина

500-й - 11.01.2016 Оттава

600-й - 13.03.2018 Виннипег

700-й - 22.02.2020 Нью-Джерси

800-й - 14.12.2022 Чикаго



Лучше бомбардиры НХЛ на сегодня



15. Пол Коффи - 1531 (396+1135)

16. Овечкин - 1517 (832+685)

17. Стэн Микита - 1467 (541+926)



100 лучших бомбардиров за всю историю



Больше всего шайб в регулярных чемпионатах Александр забил в свой третий сезон за океаном (65), в том же году игрок набрал наибольшее количество очков (112). В девяти чемпионатах форвард столичного клуба забил 50 и более раз. В истории лиги столько раз за регулярный чемпионат забивали Уэйн Гретцки и Майк Боссии.



Лучшие снайперы на сегодня



1. Гретцки - 894 (1487 игр)

2. Овечкин - 832 (1392)

3. Горди Хоу - 801 (1767)