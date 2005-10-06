Спортивное обозрение

Голы Овечкина в НХЛ на сегодня, сколько осталось до рекорда

Сегодня, 13:25


Статистика Овечкина в НХЛ на сегодня

Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня (на 7 февраля) 832. Чтобы опередить лучшего снайпера за всю историю Уэйна Гретцки, Овечкину необходимо 62 раза поразить ворота соперников.

В поединке с «Аризоной» 6 ноября 2022 года хоккеист установил новый рекорд НХЛ по голам за одну команду.

Лидеры по голам за одну команду

1. Овечкин (Кэпиталз) - 832
2. Горди Хоу (Ред Уингз) - 786

Другой рекорд российский снайпер покорил 1 января 2022 года. У Овечкина 303 точных броска в большинстве и он является единоличным лидером по этому показателю.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве

1. Овечкин - 303 (1392 игры)
2. Дэйв Андрейчук - 274 (1639 игр)

Все юбилейные шайбы Овечкина

1-й - 06.10.2005 Коламбус
100-й - 13.10.2007 Рейнджерс
200-й - 06.02.2009 Лос-Анджелес
300-й - 06.04.2011 Торонто
400-й - 21.12.2013 Каролина
500-й - 11.01.2016 Оттава
600-й - 13.03.2018 Виннипег
700-й - 22.02.2020 Нью-Джерси
800-й - 14.12.2022 Чикаго

Лучше бомбардиры НХЛ на сегодня

15. Пол Коффи - 1531 (396+1135)
16. Овечкин - 1517 (832+685)
17. Стэн Микита - 1467 (541+926)

100 лучших бомбардиров за всю историю

Больше всего шайб в регулярных чемпионатах Александр забил в свой третий сезон за океаном (65), в том же году игрок набрал наибольшее количество очков (112). В девяти чемпионатах форвард столичного клуба забил 50 и более раз. В истории лиги столько раз за регулярный чемпионат забивали Уэйн Гретцки и Майк Боссии.

Лучшие снайперы на сегодня

1. Гретцки - 894 (1487 игр)
2. Овечкин - 832 (1392)
3. Горди Хоу - 801 (1767)





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