Спортивное обозрение

Плей-офф КХЛ 2023/2024: расписание матчей Кубка Гагарина

Сегодня, 16:54


Расписание плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2024

В плей-офф КХЛ 2023/2024 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

По итогам «регулярки» в следующий раунд выходят 16 самых сильных клубов Западной и Восточной конференции. С этого сезона КХЛ немного видоизменила формат матчей навылет. Если первый этап будет проходить по старым правилам, то на втором между собой будут встречаться клубы из разных конференций.

Все обладатели Кубка Гагарина

В четвертьфинале запланирован перекрестный плей-офф (первая с последней и т.д.). Игры пройдут с 16 по 29 марта.

Полуфинальные поединки состоятся 1-14 апреля, а проведение финальных поединков запланировано с 17 по 29 апреля.

Расписание матчей 1/8 финала

Раписание первого раунда плей-офф КХЛ 2024
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Убить Билла 2: «Ак Барс» может повторить клубный антирекорд
  • «Спартак» и «Северсталь» забросили 10 шайб. А кто забивал больше?
  • Накормите хоккеистов мясом! У «Торпедо» нет шансов против СКА
  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ-2024 на каналах ТВ
  • КХЛ отказала «Сибири». Кто получит 8-ю путевку в плей-офф на Востоке?
  • «Вашингтон» и «Питтсбург» не выйдут в плей-офф НХЛ
  • Обладатели Кубка Гагарина
    •



    Источник: Спортивное обозрение







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю




    Плей-офф КХЛ 2023/2024: расписание матчей Кубка Гагарина
    Назревает сенсация. «Амур» выиграл второй матч у «Магнитки»
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 8 марта 2024
    Лунёв отомстит «Байеру»? «Карабах» сыграет с немцами в Лиге Европы
    Маккиннон оторвался от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
    Совладельцы «Ред Булл» ответили на шантаж со стороны Ферстаппена
    Драки и классный хоккей! «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Трактором»
    Убить Билла 2: «Ак Барс» может повторить клубный антирекорд
    «Реал» готов ждать две недели: Перес поставил Мбаппе ультиматум
    Кейн спас «Баварию» от позора, «ПСЖ» размялся на команде Захаряна


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru