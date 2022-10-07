Гороскоп Телец на 7 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 7 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 07.10.2022



Телец



Сегодня звезды не советуют Тельцам включаться в проекты, направленные в будущее. «Линия горизонта» в эти сутки размыта, велика вероятность неверно расставить ориентиры и сделать ложный шаг. Даже старые друзья могут подвести, а на знакомых путях возможны те или иные странности. Этот день больше подходит для эмоционального обмена, важнее держать не деловую, а духовную связь с единомышленниками (Rambler/гороскопы).