Гороскоп Близнецы на 7 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 7 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 07.10.2022



Близнецы



Сегодня Близнецам стоит удвоить осмотрительность и стараться даже в мелочах не поддаваться минутным импульсивным порывам. Главную опасность в эти сутки представляют свои или чужие эмоции - например, сентиментальные переживания, способные разбудить в душе старые иллюзии и коварно подтолкнуть на ложный путь. Также будет вредна непоследовательность. Лучше отложить любые начинания и собеседования (Rambler/гороскопы).