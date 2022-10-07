Гороскоп Дева на 7 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 7 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Дева.



Самый точный гороскоп на 07.10.2022



Дева



Сегодня звезды советуют Девам быть более осмотрительными, поскольку любые контакты могут обернуться для них неприятностями. Велик риск столкнуться с обманом, коварством, злопамятностью или нечестной конкуренцией. Желательно опираться на проверенных друзей и «братьев по духу», так как только они смогут стать настоящей опорой. Возможно, придется держать с ними духовную связь на расстоянии (Rambler/гороскопы).