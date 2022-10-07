Гороскоп Весы на 7 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 7 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 07.10.2022



Весы



Весам стоит учесть высокую вероятность недочетов в сегодняшних работах, а также риск недомоганий у себя или окружающих. Могут участиться случаи небрежности, забывчивости, опозданий, закулисной суеты, некачественного обслуживания, слабой техподдержки, мелкой мстительности. Возможны проблемы в пути, дополнительные хлопоты в связи с инструментами, персоналом или питомцами (Rambler/гороскопы).