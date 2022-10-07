Гороскоп Козерог на 7 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 7 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 07.10.2022



Козерог



Сегодня Козероги могут положиться на свое чутье, но не всегда могут рассчитывать на удачные внешние обстоятельства. Возрастает риск проблем в дороге, раздражающих или небезопасных ситуаций в близком окружении. Не тот день, когда стоит отправляться в поездки, подбирать штат, искать работу, обращаться в сервис. Стоит прислушиваться к тревожным сигналам, даже приходящим в форме смутных намеков (Rambler/гороскопы).