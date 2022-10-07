Гороскоп Рыбы на 7 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 7 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 07.10.2022



Рыбы



Сегодня у Рыб сложный день, их всюду ждут явные или скрытые ловушки. Возрастает риск разногласий, травм, бытовых и деловых стрессовых факторов. Причиной могут быть вредные привычки, неизжитые иллюзии, непоследовательность, мнительность, раздражительность. Часто придется маневрировать и что-то скрывать. Лучшим другом будет внутренний голос, услышать который удастся лишь в состоянии полного покоя (Rambler/гороскопы).