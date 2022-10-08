Гороскоп Телец на 8 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 8 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 08.10.2022



Телец



Для Тельцов этот день может быть связан с реальными или виртуальными приключениями. Тельцам, которые не желают себе лишних проблем сейчас и в будущем, звезды советуют выбрать второй вариант: он сулит меньше потерь и больше позитивных эмоций. Активным Тельцам лучше воспринимать авантюры этого дня как тренинг, а не решающий шаг. Разговоры, новости и воспоминания этих суток могут увести в прошлое (Rambler/гороскопы).