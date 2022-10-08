Гороскоп Близнецы на 8 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 8 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 08.10.2022



Близнецы



Для Близнецов это неудачный день. Велика вероятность стать жертвой давних иллюзий или своего неверного поведения. В запутанной истории есть шанс выяснить истину путем беседы или исследования, но важные детали могут оставаться «за кадром», а лишняя суета и нервозность способны создать дополнительные сложности. Лучше отложить важные шаги на поздний вечер, когда в ситуации появится позитивная нота (Rambler/гороскопы).