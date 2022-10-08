Гороскоп Лев на 8 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 8 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 08.10.2022



Лев



Львам звезды подсказывают, что сегодня минута удачи ждет их лишь поздним вечером. Попытки ускорить события и приблизить этот момент не приведут ни к чему, кроме усложнения ситуации и дополнительных переживаний, которых вполне можно было избежать в случае философского спокойствия и покорности судьбе. Успех, который загадочным образом ускользал утром, в конце дня вполне может сам упасть в руки (Rambler/гороскопы).