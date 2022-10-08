Гороскоп Весы на 8 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 8 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 08.10.2022



Весы



Основная часть этого дня может уйти у Весов на исследования и приватные беседы. В центр внимания может попасть деликатный запутанный вопрос, связанный с обслуживанием, работой, здоровьем, учебой или техподдержкой. Возможна зависимость от зарубежного партнера или помощника, от международной службы. Новый поворот событий ожидается ближе к ночи и зависит от других людей больше, чем от самих Весов (Rambler/гороскопы).