Гороскоп Козерог на 8 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 8 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 08.10.2022



Козерог



Сегодня обстановка вокруг Козерогов остается неоднозначной и непростой. Пока не настал вечер, им стоит обращать больше внимания на свое повседневное окружение: именно в нем будет ощущаться напряженность. Возможны мелкие неудачи в текущих делах, в общении и в поездках. Могут раздражать или интриговать новости. В конце дня возможно важное событие в доме, семье или значимых партнерских отношениях (Rambler/гороскопы).