Гороскоп Телец на 9 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 9 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 09.10.2022



Телец



Сегодня звезды советуют Тельцам воздержаться от серьезных начинаний и действовать по обстоятельствам. Важный проект, начатый или возрожденный в эти сутки, может оказаться неустойчивым и поставить вас в зависимость от других людей - например, помощников или удаленного персонала. В текущих делах не будет лишним чувство юмора, не помешает умение видеть доступные альтернативы и пользоваться ими (Rambler/гороскопы).