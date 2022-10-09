Гороскоп Близнецы на 9 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 9 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 09.10.2022



Близнецы



Сегодня удача улыбнется Близнецам за счет их талантов, личных симпатий, друзей или покровителей. Многие Близнецы ухитрятся ловко балансировать между двумя источниками вдохновения, извлекая пользу из каждого. Однако самые важные инициативы им лучше на пару дней отложить: в эти сутки что-то помешает полноценному старту. Скорее всего, он окажется преждевременным по личным или объективным причинам (Rambler/гороскопы).