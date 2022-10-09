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Гороскоп Рак на 9 октября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 9 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.

Самый точный гороскоп на 09.10.2022

Рак

Сегодня Ракам придется стать более целеустремленными и расставить для себя приоритеты. День окажется особенно важным, если вы преследуете противоречивые цели и вынуждены искать между ними точку равновесия - например, одновременно строите карьеру и решаете жилищный вопрос, наводите порядок в своих личных отношениях и улаживаете какие-то правовые вопросы. Важно вызвать симпатию у нужных людей (Rambler/гороскопы).









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