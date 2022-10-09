Гороскоп Весы на 9 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 9 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 09.10.2022



Весы



Сегодня Весам важно поддерживать идеальный баланс между своими и чужими интересами, не спешить с высказыванием своего личного мнения. Не стоит перехватывать инициативу: лучше делегировать ее партнерам или проявить встречную синхронную заинтересованность в общении с ними. Большинство Весов справится с этой задачей легко и красиво благодаря стечению обстоятельств и своей природной дипломатичности (Rambler/гороскопы).