Гороскоп Скорпион на 9 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 9 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 09.10.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионам вряд ли придется вести беспечный пассивный образ жизни. У многих Скорпионов найдутся заботы, часто приятные. Внимания могут требовать питомцы, вип-клиенты, совместные проекты. Ключом к успеху в любом деле будет поддержка баланса - например, между основной и дополнительной работой. Не исключено, что придется обменяться ролями, кого-то подменить или выполнить свою часть договора (Rambler/гороскопы).