Гороскоп Козерог на 9 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 9 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 09.10.2022



Козерог



Для Козерогов этот день станет важным, так как поможет им уточнить приоритеты в разных областях и найти между ними оптимальный баланс. Станет яснее (на данный момент) картина событий в доме, жилищная ситуация, карьерная перспектива, расстановка ролей в отношениях со значимыми людьми. Сложности дня связаны с необходимостью видеть границы допустимого и не выходить за них, даже если очень хочется (Rambler/гороскопы).