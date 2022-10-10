Гороскоп Телец на 10 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 10 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 10.10.2022



Телец



Тельцам звезды подсказывают, что сегодня они изначально уязвимы и им вряд ли стоит подвергать себя дополнительным рискам даже в благоприятной обстановке. В частности, нежелательно оказываться в двойственных ситуациях, находясь в гостях или вдали от дома. В течение дня не исключаются минуты физической слабости или морального дискомфорта, мелкие неудачи, размолвки со спутниками или помощниками (Rambler/гороскопы).