Гороскоп на 10 октября 2022 для всех знаков зодиака

Гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник 10 октября 2022 года: овен, близнецы, телец, рак, лев, дева, весы, скорпион, козерог, стрелец, водолей, рыбы.



Точный гороскоп на 10 октября 2022 года



Овен



Сегодня звезды советуют Овнам следить за своим поведением: есть вероятность поддаться одной из своих вредных привычек и подпортить впечатление о себе у нужных людей. Особенно велик риск неосознанно повести себя неверно для Овнов, рожденных в середине апреля. По возможности им не стоит участвовать в этот день в значимых совещаниях, контактировать с руководством и посещать публичные мероприятия.



Телец



Тельцам звезды подсказывают, что сегодня они изначально уязвимы и им вряд ли стоит подвергать себя дополнительным рискам даже в благоприятной обстановке. В частности, нежелательно оказываться в двойственных ситуациях, находясь в гостях или вдали от дома. В течение дня не исключаются минуты физической слабости или морального дискомфорта, мелкие неудачи, размолвки со спутниками или помощниками.



Близнецы



Близнецам лучше повременить с любыми начинаниями, даже если для них все готово. Сегодня велик риск неудачно выбрать момент или место для старта, проявить инициативу «не в добрый час». Особенно осмотрительными стоит быть Близнецам, которые хотят вступить в новую группу, ищут популярности или пытаются создать надежные заделы на будущее. Для текущих рядовых работ эффективнее первая половина дня.



Рак



Сегодня Ракам лучше отказаться от бесконтрольного набора темпа и не увлекаться, даже если дела пошли хорошо. В течение дня велика вероятность натолкнуться на знакомую неприязнь или на другой барьер прошлого, который все еще не устранен с пути. В эти сутки возрастает риск размолвок с начальством, родителями или партнерами, при этом недовольство или зависть не всегда будет озвучиваться открыто.



Лев



Сегодня вдохновляющую общую перспективу Львам могут омрачить отдельные детали их прошлого. Возможен момент неприязни в общении с иностранцами, авторитетными людьми или международными службами. Может возникнуть досадное препятствие на пути к получению образования, расширению возможностей, путешествию за рубеж. Не исключено, что исправление сложившейся неприятной ситуации займет несколько месяцев.



Дева



Сегодня Девам желательно с самого утра быть начеку: чем раньше будет получен сигнал возможной опасности, тем больше времени останется на предотвращение угрозы или исправление проблемы. Оперативность станет одним из доказательств профессионализма и условием успешного ведения бизнеса. Главная тема этого дня - поддержка безопасности в уже действующих проектах, не стоит пытаться начать новое дело.



Весы



Сегодня одна из главных задач Весов - не дать себе высказаться «в полный голос» раньше времени. Звезды советуют повременить с заявлением, собеседованием, ответом на личный вопрос, вступлением в дискуссию, публикацией первого текста или первым выступлением перед аудиторией. Также не помешает подождать с утверждением регулярного маршрута, началом важного путешествия и включением в учебный процесс.



Скорпион



В этот день Скорпионам предстоит действовать не в самой комфортной эмоциональной атмосфере или заниматься не самой приятной гранью своих повседневных дел. Возможно, им придется заняться уборкой, профилактикой недостатков или устранением неполадок. Работоспособность могут снизить мелкие недомогания. Звезды советуют не отлынивать от выполнения своих обязанностей, но не браться за новые задачи.



Козерог



Сегодня звезды рекомендуют Козерогам меньше реагировать на раздражающие факторы и пристальнее следить за своим эмоциональным состоянием. Этот день может склонить к негативным переживаниям, особенно на фоне семейных, жилищных и других частных проблем. Мрачный настрой не лучшим образом отразится на значимых отношениях, может усложнить обстановку в доме или в браке, подпортить репутацию или карьеру.



Стрелец



События этого дня укажут Стрельцам на явные или скрытые погрешности в их планах и концепциях, неверное развитие или применение их талантов и способностей. В частности, свои недостатки или недоработки придется признать Стрельцам-родителям, педагогам и тренерам. В эти сутки имеет смысл избегать новых сложных стартов и первых попыток, чтобы не получить разочаровывающий и демотивирующий результат.



Водолей



Сегодня Водолеи могут столкнуться не только с позитивными гранями окружающей их обстановки, но и с ее негативными нюансами. Могут задерживаться известия, откладываться поездки. Для подозрений или разочарований не всегда будут основания, но звезды советуют прислушиваться к своим ощущениям и считаться с ними. Если что-то смущает, не стоит отправляться в путь, открывать душу и заводить знакомства.



Рыбы



Сегодня звезды не советуют Рыбам делать покупки, заключать сделки и соглашения: высока вероятность явных или скрытых погрешностей, которые сведут на нет выгоду или подпортят настроение. Также в этот день возможно беспокойство о будущем или напоминание о прошлом. События могут указать на уязвимые места в личном бюджете или в персональных ценностях, напомнить о материальных или моральных долгах (Rambler/гороскопы).



















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