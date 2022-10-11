Гороскоп Скорпион на 11 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 11 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 11.10.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионам придется принимать как должное капризы окружающих, особенно своих друзей, партнеров, клиентов и домочадцев. Одновременно многим Скорпионам предстоит соблюдать в общении со значимыми для них людьми известную дистанцию - например, следовать профессиональному этикету или уважать чужое личное пространство. Возможны новости в связи с важными услугами или договором, вести издалека (Rambler/гороскопы).