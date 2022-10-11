Гороскоп Козерог на 11 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 11 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 11.10.2022



Козерог



Сегодня судьба задает Козерогам жесткие рамки, не мешая предаваться творчеству внутри них. В разумных пределах уместны экспериментальные траты, необычные проявления романтических, дружеских и родительских чувств. Главным событием дня может стать новость, связанная с карьерой, учебой, домом, ключевым договором или значимыми отношениями. Возможно извещение, предложение, собеседование, важный визит (Rambler/гороскопы).