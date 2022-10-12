Гороскоп Овен на 12 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 12 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.



Самый точный гороскоп на 12.10.2022



Овен



Сегодня звезды советуют Овнам воздержаться от спонтанных трат и быть внимательнее, делая плановые приобретения. Не исключено, что программа действий на некоторое время изменится, придется в чем-то себе отказать или сменить приоритеты. По возможности, в этот день лучше обойтись имеющимися ресурсами и старыми вещами, так как новинки могут быть неудачными. Не стоит всецело рассчитывать на друзей (Rambler/гороскопы).