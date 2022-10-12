Гороскоп Весы на 12 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 12 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 12.10.2022



Весы



Сегодня Весам не помешает проследить за стандартными мерами безопасности, включая материальные. Возможно, ради этого придется частично поступиться своими планами и новыми интересами, приостановить приятный диалог, перенести поездку или важную встречу. События дня могут поддерживать интерес к недвижимости, сделанным ранее вложениям и резервам, семейному или иному наследству, коллективным ресурсам (Rambler/гороскопы).